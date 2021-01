Casa incinerada en operativo de Ejército causó retención de soldados

Una vivienda en zona rural La Betulia fue el 'florero de Llorente' para que una comunidad indígena y soldados del batallón de infantería No. 8 Batalla de Pichincha.



Todo empezó cuando el pasado jueves, un contingente de uniformados se dirigió a La Betulia, que corresponde a Suárez, municipio del norte del Cauca, para un operativo contra la producción y distribución de alucinógenos en esta región.

Según el Batallón de Infantería Número 8 Batalla de Pichincha, se trataba de desmantelar y destruir un presunto laboratorio de procesamiento de droga.



Cuando se prendió fuego a instalaciones, de acuerdo con el Ejército, 'ardió Troya'. Los ánimos se caldearon cuando un grupo de indígenas del resguardo Las Delicias en esta área rodeó a los soldados.



"Se presenta así una agresión al personal militar intentando apoderarse del armamento de dotación, mientras son presionados a dirigirse al coliseo de la vereda Santa Bárbara”, informó el Ejército en un comunicado de prensa.

Hilo|1/3 @DefensoriaCol adelantó misión humanitaria en Cauca, con Secretaría de Gobierno Municipal, Departamental y Personería para mediación con la comunidad de Santa Bárbara, municipio de Suárez, y lograr la entrega de 19 soldados del Batallón Pichincha retenidos por moradores. pic.twitter.com/ZKwKsx21Gg — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 22, 2021

Sin embargo, los indígenas señalaron que en esta acción, fue una vivienda de un morador campesino la que habría sido incinerada, reiterando que su ocupante no tendría ningún vínculo con el presunto laboratorio de droga.



La tensión aumentó y los indígenas retuvieron, de acuerdo con el Ejército, a 19 soldados y los llevaron al coliseo en la vereda Santa Bárbara para someterlos a un proceso indígena, cuestionando lo sucedido.



De inmediato, el Comando Específico del Cauca solicitó la mediación de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y de la Personería de Suárez, Cauca.



En su defensa, los soldados le dijeron a la comunidad de Santa Bárbara que el operativo era destruir un laboratorio operado por supuestos hombres del grupo armado organizado 'Jaime Martínez', disidencia de las Farc.



“Se exhorta a los líderes indígenas para que adelanten las acciones del caso, a fin de que sus comunidades no interfieran en el cumplimiento de la misión constitucional asignada al Ejército Nacional”, señalaron en el Ejército.



Sin embargo, en la comunidad indicaron que los soldados habrían cometido una supuesta acción arbitraria contra el predio de un particular.



Ante la tensión, la Defensoría del Pueblo organizó una misión humanitaria para lograr que los 19 soldados fueran liberados.

3/3 Los soldados fueron entregados en perfecto estado de salud, y la comisión se trasladó con ellos hasta la cabecera municipal, con la Guardia Campesina. #NosUnenTusDerechos — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 22, 2021

"La Defensoría adelantó misión humanitaria en Cauca, con Secretaría de Gobierno municipal, departamental y Personería para mediación con la comunidad de Santa Bárbara, municipio de Suárez, y lograr la entrega de 19 soldados del Batallón Pichincha retenidos por moradores", indicaron en la Defensoría.



De acuerdo con el estamento de protección de derechos, los soldados fueron entregados en perfecto estado de salud.



En el Ejército concluyeron que las Fuerzas Militares continuarán en la defensa del territorio y la soberanía, además de combatir la delincuencia y la criminalidad.



