No más asesinatos de mujeres: van 97 casos en Cali

Este lunes, más que nunca siguen doliendo las muertes de 129 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, en Estados Unidos, en ese 1908. Como un homenaje a su lucha por sus derechos en aquella época, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer; lo decidió en 1977.

Es por eso que hoy no es día de celebración, sino de homenajes, como el que en Cali, la Personería, la Subsecretaría de Equidad de Género y otras entidades rendirán a las mujeres asesinadas (11 entre enero y el 3 de marzo) con actividades desde las 8 a. m. y una marcha desde el parque de Jovita, a las 5 p. m.



La Personería realizará el acto simbólico ‘Una luz por los derechos y la igualdad de las mujeres’, en la plazoleta de la iglesia La Merced, a la 5. p. m.



(Le puede interesar: Envían a la cárcel a hombre por asesinar a su novia con un ladrillo



Allí se clamará por no más violencias ni más homicidios de mujeres.



La cifra crece con la de las 86 mujeres asesinadas en Cali, en 2020. Cuatro eran menores.



De esas 97 víctimas en total, una de las más recientes fue Johana Andrea Rosales, de 25 años, en el barrio Alfonso López. Su asesinato, el 2 de marzo de este 2021, es uno de los tres feminicidios este año y un juez dictó aseguramiento contra su pareja sentimental.

#8DeMarzo #DiaInternacionalDeLaMujer

Exaltamos a todas las mujeres que desde distintos escenarios luchan por la igualdad, el empoderamiento y la participación en todos los espacios de la vida cotidiana.#PersoneríaParaLaGente@HaroldACortesL pic.twitter.com/VlJeGbwUN6 — Personería de Cali (@personeriacali) March 7, 2021



El detenido, quien fue enviado a la cárcel, tendría antecedentes por lesiones culposas y otros delitos. No aceptó cargos por el crimen de la víctima, quien murió por fractura en el cráneo con un ladrillo.



(Lea también: Cuenta regresiva a tren de cercanías del Valle: 22 meses para estudios)



El personero de Cali, Hárold Cortés, hace un llamado a las autoridades para ofrecer verdaderas garantías de seguridad a las mujeres en riesgo para que no se sumen al listado de decesos.



“Las cifras dan cuenta de la problemática de las mujeres al verse expuestas no solo a contextos violentos, sino a patrones de violencia homicida en el entorno local”, dice Cortés.



(Lea también: Ofensiva en Valle contra millonarios predios que eran 'ollas' de droga)



Además, la Fiscalía reportó 1.552 casos por delitos sexuales contra mujeres.

De acuerdo con Yurany Romero Cepeda, secretaria de Mujer del Valle, solo en enero hubo 13 homicidios en el departamento.



En 2020 hubo 2.000 casos de violencia interpersonal: 749 víctimas mujeres, según ‘Cali Cómo Vamos’.



En ese mismo 2020, 1.636 reportes de violencia intrafamiliar en Cali y 1.166 fueron por violencia de pareja.



Según el Dane, de enero a octubre de 2020, 210 embarazos de menores en el Valle (23 cursaban primaria).



Para la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali, la ruta de atención debe fortalecerse sin revictimizar a mujeres.



“Una de las causas de los feminicidios es la tolerancia de la sociedad hacia ese ciclo de violencias a las mujeres”, dice Nancy F. Arias, subsecretaria de Equidad de Género de Cali. “Casi nunca, el feminicida asesina a una mujer de repente”.



CALI