2 niños murieron ahogados en el río Cauca y buscan a 2 desaparecidos 

En las secretarías de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali y del Valle hicieron recomendaciones a turistas y bañistas en la región sobre los riesgos en ríos y lagos, luego de que dos personas siguen desaparecidas y fueron vistas en aguas del Cauca.

Además, dos niños se habrían ahogado cerca del reservorio y la planta de agua potable en Puerto Mallarino, la cual está junto al cauce del Cauca.



A su vez, otras tres personas murieron ahogadas en el primer fin de semana con puente festivo del año.

Sobre el caso de los desaparecidos, uno de ellos es Carlos Gómez, quien, según las autoridades, se puso a nadar en el río Cauca, el sábado pasado. El hecho ocurrió a la altura de Juanchito, en el oriente de Cali. En la Alcaldía indicaron que este río no es para nadar y que hay que tener cuidado.



El otro desaparecido es Sebastián Ocampo, a quienes desconocidos le dispararon, según la Gobernación, y lo arrojaron al río Cauca por el sector La Nubia, a la altura de la vía de Cali a Candelaria.



El domingo pasado murieron ahogados los hermanos Joan Sebastián y Andrés Felipe Parra López, en el sector ‘Entrada 5’ del lago Calima. El primero, de 21 años, y el segundo, de 29. Ambos eran de Cartago, aunque Andrés Felipe Parra vivía en Cúcuta y había llegado de vacaciones a esta zona del centro de la región.



No es la primera vez que hay incidentes en zonas del lago Calima. El 14 de agosto de 2016, un joven, oriundo de Quindío y llamado Marlon Steven Osorio, murió ahogado en la ‘Entrada 5’. No obstante, en la Gobernación reiteraron que el embalse es seguro, pero piden prudencia y no nadar en estado de alicoramiento.



La tercera persona que se ahogó durante el fin de semana pasado fue Jorge Eliécer Ordóñez. Nadaba en el río Aguaclara, de Buenaventura.



CALI