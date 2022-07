Las autoridades de salud de Cali están en alerta por la simultaneidad del quinto pico del covid-19, que está afectando sobre todo a menores de edad, y un aumento de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

Los casos de infecciones respiratorias se incrementan en las temporadas de lluvias.



Según datos de la Secretaría de Salud Pública de Cali, las IRA presentan un estimado de 27 mil casos en menores de 18 años en lo que va corrido de 2022, 13 mil más que en el mismo periodo de 2021.



(Lea en contexto: El covid se ensaña con menores en Cali: dos niños murieron por el virus)



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo, informó que se ha evidenciado un aumento de cuadros virales de este tipo y de covid-19 en adultos. “Veníamos con un porcentaje de positividad de muestras del 2,3% y pasamos al 3,4%, con 352 casos notificados en la última semana”, dijo.



No obstante, la hospitalización por este tipo de infecciones se mantiene baja. Según señaló la funcionaria, actualmente el 71% de las camas de cuidado intensivo de Cali están ocupadas, pero solo el 1% obedece a casos confirmados o sospechosos de covid, lo que equivale a ocho personas.



Ante esta situación, la Secretaria hizo un llamado a mantener las medidas de autocuidado y a la consciencia de la enfermedad, tanto del covid-19 como de otros cuadros respiratorios persistentes.



La alerta la emitió la Sociedad de Pediatría del Valle, tras anunciar que el cierre de EPS y unidades especializadas pediátricas en Cali y la región tiene casi colapsadas los servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos.



“Tenemos un aumento de casos de infecciones respiratorias en menores de edad, no solo por la época en la que por las lluvias aumenta circulación de virus relacionados con el sistema respiratorio, sino por las asociadas con el Covid-19”, señaló el médico Camilo Vargas, presidente de la Sociedad de Pediatría del Valle.



(Le puede interesar: Polémica ante los supuestos exorcismos en casa religiosa en Cali)



Si bien las unidades de cuidados intensivos pediátricos no pasan el 50% hay servicios con los de urgencias que tienden a estar colapsados.



“Hay unidades de atención complejas que ya tienen pacientes normales, pero si les sumamos los que llegan por culpa del virus, se corre el riesgo de que estas colapsen”, aseguró Vargas.



Ante este panorama la Sociedad de Pediatría del Valle, solicitó al gobierno nacional y regional mayor atención “lo que si sentimos como agremiación es no se le está prestando atención al tema, sobre todo crear un plan para la atención desde los servicios de urgencias, las consultas prioritarias de seguimiento y las unidades de cuidados intensivos”, dijo el médico Camilo Vargas.



Algunas unidades de cuidados intensivos están por encima del 80% y se requiere mejorar capacidad de atención.

Más noticias

Atentan contra líder y dejan herido a menor en Caldono, Cauca

Los misterios que rodean la muerte de niño de 9 años en el patio de su casa