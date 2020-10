En Cali prohibieron las caravanas de carros y motos en Hallooween

Este fin de semana, con celebración de Halloween y puente festivo incluido, es un a‘caldo de cultivo’ para el aumento de contagios de covid-19. En Cali, la Alcaldía prohibió las caravanas de carros y motocicletas en la noche del 31 de octubre y realiza una campaña para que los niños se queden en casa y no salgan a pedir dulces en las calles.

(Puede leer: Las cifras ‘poco conocidas’ de fallecidos por covid-19 en el país)



Cabe recordar que en Cali no se decretó el toque de queda y la ley seca (la prohibición de consumo de licor en lugares públicos o en establecimientos), como sí lo hicieron alcaldes de otros municipios del Valle, como Buga y Yumbo, donde hay restricciones hasta este lunes.



Los niños no tienen que pedir dulces, estos llegan a la puerta de su casa. Mientras tanto, los padres reciben tapabocas.



El objetivo de la Secretaría de Salud y las Empresas Sociales del Estado (ESE) es entregar la mayor cantidad de elementos de bioseguridad y dulces para los niños con el fin de que este día se celebre en casa.



“Somos conscientes que nuestra población infantil se ha visto afectada por esta pandemia y que el Halloween es un día especial para divertirse, pero las circunstancias actuales hacen que esta celebración sea diferente, que nos quedemos en casa y no nos expongamos. Hay varias opciones para disfrutar de este día en casa a través de la virtualidad”, afirmó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



(Le recomendamos: Covid-19: 11.187 nuevos contagios y 173 muertes más en Colombia)



La funcionaria recalcó la importancia del uso del tapabocas, lavado de manos, evitar aglomeraciones y respetar medidas de bioseguridad en todos los espacios.



Y es que el Ministerio de Salud reportó este jueves 693 contagios de covid en el Valle del Cauca (la mayoría en Cali), que llegó a 81.655 casos.



La Red de Salud del Centro recorrió la comuna 11 entregando un kit y compartiendo un mensaje con los padres de familia y acudientes de los menores para que el 31 de octubre se queden en casa, protejan a los niños y pongan en práctica las medidas de bioseguridad.



El gerente de la ESE Centro, Jorge Tamayo, insistió en quedarse y celebrar en casa, proteger a los niños porque el covid-19 sigue ahí.



CALI