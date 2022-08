Los accidentes de tránsito no paran en Cali.



Solo entre el primero de enero y el 8 de mayo de 2022, el número de siniestros aumentó en un 35,7 por ciento con respecto al mismo período de 2021.

Así lo señala el más reciente informe de ‘Cali Cómo Vamos’, al indicar que en esos primeros cuatro meses del año con la primera semana de mayo se registraron 4.212 accidentes de tránsito, en la capital vallecaucana. De esa cifra, hubo 1.107 de más que en 2021, cuando ocurrieron 3.105 colisiones.



De acuerdo con el coordinador de ‘Cali Cómo Vamos’, Marvin Mendoza, en promedio se reportaron 33 accidentes de tránsito diarios en esta capital.



Así mismo, 2.564 accidentes de tránsito en la ciudad causaron solo daños materiales, 779 casos más que en 2021 (1.785).

Gráfico de 'Cali 'Como Vamos'. Foto: Infografía de EL TIEMPO



El informe también indica que 1.648 de los accidentes de tránsito, en este 2022, dejaron como resultado 328 casos más de personas lesionadas, en comparación con el mismo período de 2021. En ese entonces, hubo 1.320.



“De este modo, por cada 100 accidentes de tránsito acumulados en este año en Cali, aproximadamente, 39 generaron lesionados y 61 dejaron solo daños”, se lee en el documento.



A su vez, entre el primero de enero y el 8 de mayo de este 2022, el número de víctimas mortales en accidentes viales aumentó en un 17,8 por ciento, al pasar de 73 fallecidos, en 2021, a 86 en lo que va de este año.



De la cifra, 47 se movilizaban en motocicleta; 29 fueron peatones; 5 eran ciclistas; 4 se transportaban en automóvil, y en un caso no se registra información.



“Comparando el dato de 2022 con el año anterior, los fallecidos que se movilizaban en automóvil aumentaron un 33,3 por ciento; los que eran motociclistas, un 51,6 por ciento, y los que eran ciclistas, un 25,0 por ciento", dice el informe.



Ahora bien, entre el primero de enero y el 7 de mayo de 2022, 103.247 infracciones fueron impuestas en la ciudad. Los tres tipos de multas más frecuentes en auto fueron transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas, no acatar señales o requerimientos de agentes de tránsito y no realizar la revisión técnico-mecánica.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, viene pidiendo que los conductores no excedan la velocidad y respeten señales.



Según la alcaldía de Cali, los sábados son los días de mayor accidentalidad, sobre todo, entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana.



El Observatorio de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Alcaldía informó 3.433 accidentes en la ciudad entre enero y el pasado 9 de abril.



Ese reporte incluye cifras hasta dos días antes del siniestro en el que murió el exfutbolista Freddy Rincón, cuando un carro particular fue embestido por un bus del MIO.



El hecho causó conmoción en la ciudad y motivó a la insistencia de las autoridades en las precauciones que se deben tomar frente al volante.



Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la camioneta del fatal accidente del exfutbolista de la Selección Colombia y del Real Madrid no habría acatado una señal en rojo del semáforo de la calle Quinta con carrera 34.



Otro de los accidentes en una madrugada en este 2022 sucedió el 18 de abril. A eso de las 4:15 de la mañana de ese día se escuchó un estruendo en las inmediaciones de dos centros comerciales del sur de la ciudad



El reporte indicó que chocaron una ambulancia y un automóvil, lo que dejó cuatro personas heridas, a la altura de la calle 9.ª con carrera 44, en inmediaciones del barrio Los Cámbulos, en la comuna 19.



El 10 de mayo de este año ocurrió el choque entre dos ambulancias en el suroccidente de Cali, el cual, causó la muerte de

Motos, las protagonistas

De acuerdo con un informe del programa Cali Cómo Vamos, entre el primero de enero y el 27 de marzo de este año hubo un promedio de 34 colisiones cada día.



Esto equivale a 2.915 accidentes de tránsito en la ciudad en ese período, 649 más que en 2021.



En ese entonces hubo 2.266 casos. Así mismo, 1.729 accidentes se registraron en esta capital y causaron solo daños materiales, 431 casos más que en 2021.



De otro lado, 1.186 de los accidentes en ese período de 2022 dejaron como resultado personas lesionadas, 218 casos más en comparación con el mismo lapso de 2021 (968).



En relación con el número de automóviles implicados en siniestros en Cali, se incrementó en un 20,1 por ciento. En cuanto al número de accidentes de bicicletas, este también aumentó, en un 17,9 por ciento.



Las colisiones de motos tampoco se escaparon del crecimiento. Aumentaron en un 12,9 por ciento.



En cuanto al número de víctimas mortales, entre el primero de enero y el 27 de marzo de este 2022 fallecieron 51 personas. De ese monto, 26 se movilizaban en motocicletas, cifra que representa la mitad de todos los fallecidos (51 por ciento).



Hubo 18 personas que eran peatones, es decir, el 35,3 por ciento. Además, cuatro ciudadanos se desplazaban en automóviles, en otras palabras, 5,9 por ciento del total.



No obstante, la cifra de 51 fallecidos representa una disminución del 5,3 por ciento, pues en 2021 hubo 54 reportes.



Los fallecidos que eran motociclistas aumentaron en 8,3 por ciento; los que se movilizaban en automóvil, 200 por ciento, a diferencia de los que eran transeúntes, cuyos casos disminuyeron en 25 por ciento.



Finalmente, el dato de quienes usaban bicicleta presentaba la misma cantidad de reportes que en 2021.



