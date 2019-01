Alerta de Contraloría del Valle por calidad en acueductos rurales

Durante 2018, la entidad departamental realizó 37 auditorías especiales ambientales a la calidad del agua y sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural de los municipios vallecaucanos sujetos de control de la entidad.

A partir de los resultados de inspección y vigilancia sanitaria de la calidad de agua de consumo humano, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca –UES, detectó numerosos municipios del Departamento donde se está consumiendo agua no apta sanitariamente. Además, tienen riesgos de abastecimiento y presentan deficiencias en la infraestructura de los acueductos abastecedores.



La Contraloría Departamental realizó visitas de campo a los acueductos rurales y sistemas de tratamiento de aguas residuales para verificar las acciones que las administraciones municipales habían realizado en pro de mejorar el estado del abastecimiento del recurso a las comunidades, evidenciando hallazgos de carácter administrativo y disciplinario dada la ineficiencia de las acciones desarrolladas.



Según el ente de control regional, “aunque se han hecho algunas acciones de mejoramiento de infraestructura, las mismas no corresponden a las actividades ciertamente requeridas para obtener resultados directos en la calidad del agua (agua apta para consumo humano) por parte de la Administración Municipal, presentando deficiencias en la aplicación de los artículos 15 y 19 de la Resolución 2115 del 2007, los cuales establecen que cuando el agua no es apta para el consumo humano, debe haber gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora, alcaldes y gobernadores".



En 36 municipios monitoreados (no se reportaron los datos de Jamundí) en la vigencia 2017, cuyo IRCA (Índice de Calidad de Agua para Consumo Humano) evidencia que la calidad de agua que suministran no es apta para el consumo humano.

Creciente en río del centro del Valle Foto: Archivo

En total, la Contraloría realizó vigilancia y control a 442 acueductos rurales, de los cuales tan solo 78 son calificados sin riesgo, el resto presentan riesgo bajo, medio, alto o inviable sanitariamente, lo cual significa que el agua no es apta para el consumo humano. Esto debido a que las muestras tomadas presentan, en diferente grado, coliformes totales y fecales, y tienen potencial riesgo de causar enfermedades.



Hay 70 acueductos rurales críticos de los 442 visitados por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que están abasteciendo agua inviable sanitariamente a las comunidades, destacándose el caso de Vijes, donde 12 de los 16 acueductos existentes, presentan esta problemática.



Según la Contraloría Departamental, "…no se cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, debido a la falta de inversiones eficientes y eficaces, bajo nivel socio económico de los beneficiarios, viviendas dispersas, no se cuenta con los recursos financieros para realizar inversiones, hay limitaciones para nuevas tecnologías, o sistemas más complejos, bajo nivel técnico de los operadores, mayor demanda – menor oferta del recurso, pérdida de fuentes abastecedoras entre otros…”



“Las organizaciones comunitarias que se encargan de la prestación del servicio de acueducto en las zonas rurales de los municipios, no cuentan con los recursos suficientes (económico y técnico) y el apoyo necesario de las instituciones locales ni la capacidad de gestión suficiente para responder no solo, por una prestación eficiente del servicio en términos de calidad, cantidad y continuidad, sino también para adelantar esfuerzos en pro de la conservación de las micro cuencas abastecedoras”, dice el informe.



Tras los hallazgos evidenciados por la Contraloría, las administraciones municipales suscribieron planes de mejoramiento de obligatorio cumplimiento, los cuales deberán llevar a una pronta solución de esta problemática que afecta la situación vital de los vallecaucanos que habitan en la zona rural.



Otro de los temas evaluados fue la adquisición de predios para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y sus decretos complementarios:





De los 37 municipios auditados, solo 13 adquirieron predios en la vigencia 2017.



Para la Contraloría, “…las Administraciones Municipales conocen de la problemática actual en el tema de calidad de agua en la zona rural y la presión antrópica que están sufriendo de forma acelerada las zonas boscosas productoras del recurso hídrico…”; situación que permite prever que deberán actuar en consecuencia.



Durante la presente vigencia, el ente de control realizará el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos, con el fin de que la problemática se resuelva favorablemente para la comunidad en el menor tiempo posible.