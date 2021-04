¿Hubo arboricidio en zona del jarillón de Cali?

Frente a denuncias de algunos miembros de la comunidad de Samanes del Cauca sobre un supuesto derribamiento de árboles en el jarillón del río Cauca, en la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) respondieron que tener gigantes en el dique, en el oriente y suroriente de Cali, no es recomendable y que habría compensaciones por el retiro de algunos de ellos.



El proyecto del Plan Jarillón es aquel en el que intervienen la Nación con recursos de casi un billón de pesos del Fondo Adaptación, la Alcaldía de Cali, las Empresas Municipales (Emcali) y la CVC para reforzar el dique, ante riesgos de inundaciones o filtraciones del río Cauca, en épocas de intensas precipitaciones.

Según la CVC, "técnicamente no pueden haber árboles en el cuerpo del dique o sus áreas de protección, ya que sus raíces debilitan la estructura y ponen en peligro de inundación a 900.000 personas y de afectar de forma indirecta a toda la ciudad".



A su vez, el ingeniero Juan Camilo Vallejo, director técnico ambiental de la CVC, dijo: "La presencia de árboles crean tubificación dentro del cuerpo del dique permitiendo la filtración de agua. Adicionalmente, en el momento de una caída de un árbol puede haber un desprendimiento del talud afectando la estabilidad del jarillón".



En la denuncia se menciona que los diseños tuvieron cambios y no fueron socializados.



"Es importante resaltar que el proyecto Plan Jarillón de Cali ha sido altamente participativo con un componente social muy fuerte. Hay una figura que se conoce como Comité Local de Seguimiento en el que se socializan todas las intervenciones que se van a realizar. Estos comités se reúnen periódicamente y en ellos participan veedores que han sido designados por la comunidad para hacer seguimiento al proyecto", añadió Vallejo.



Dijo, además, que la presencia de árboles, donde nunca debieron sembrarse, es una de las causas del deterioro del anillo de jarillones que protegen a la ciudad.



"Por eso fueron necesarias las obras de reforzamiento y realce de la estrucura. De allí la necesidad de la erradicación de árboles que además está siendo compensada: Se invertirán más de 1.000 millones de pesos con los que se espera mantener más de 1.000 árboles", sostuvo el funcionario.



"Quiero agradecer y resaltar el trabajo de las veedurías ciudadanas que son unos actores fundamentales que ayudan a que la Autoridad Ambiental ejerza su labor en el territorio, pero también quiero hacer un llamado a que estas veedurías sean responsables", también expresó.



"Es falso que, como menciona esta denuncia, se esté beneficiando a alguna constructora. Tampoco hay hechos de corrupción. La erradicación de estos árboles está debidamente autorizada por la CVC porque los diques, repito, no pueden contar con presencia de individuos arbóreos", concluyó.



En el Plan Jarillón indicaron que han venido analizando inquietudes de la comunidad frente a los árboles, como ocurrió el año pasado.



En ese 2020 hubo controversia sobre la suerte de 204 árboles en el jarillón del río Cauca por los trabajos de reforzamiento del dique.



Esa preocupación se registró por los árboles en zona del corregimiento Navarro, en inmediaciones del jarillón, ante la posible intervención por los trabajos de reforzamiento.



La intervención en esa época correspondió a 500 metros lineales de un total de 930 metros.



