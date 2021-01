Estos son los horarios de cierre de locales en Cali

Este fin de semana queda restringida la movilidad entre municipios y distritos del Valle del Cauca. La medida empezó a regir desde este viernes y estará vigente hasta este domingo, entre las 10 p. m. y 5 a. m.

Mientras tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, firmó un documento con comerciantes diurnos y la noche ante los efectos por medidas.



Dijo que firmaba el acuerdo, pero advirtió que si el panorama por el coronavirus empeora sin que llegue la vacuna -se espera en marzo- tomará medidas radicales.



Los empresarios pidieron reactivar los pilotos de locales, como el año pasado para funcionar a cielo abierto.



Sobre la movilidad entre municipios, la Gobernadora dijo: “Lo que se busca es no cerrarlos, no decretar toque de queda al interior de cada localidad para que el comercio pueda moverse”.



Y afirmó: “Esto es una restricción de movilidad entre municipios y es diario, no continuo”.



Enfatizó en que no se impedirán las actividades comerciales o de servicios en cada territorio y reiteró que serán los alcaldes los que tendrán la autonomía para decretar medidas adicionales, según el comportamiento epidemiológico de la pandemia.



“Si logramos contener por dos fines de semana más, el crecimiento (del covid-19) podemos estar pensando que para mediados de febrero volveríamos a estar en la meseta para reactivarnos económicamente”, aseguró la mandataria.



Cali, a diferencia de los dos fines de semana anteriores no tiene una cuarentena extendida en este fin de semana.



La comunidad debe tener en cuenta que los horarios de funcionamiento de restaurantes, bares y otros locales. Funcionarán hasta las 10 p. m. por el toque de queda que va hasta las 5 a. m. en todo este fin de semana.

Este viernes, durante la firma del acuerdo entre el alcalde de Cali con comerciantes en el Centro Cultural, Ospina añadió que este pacto incluiría un plan de flexibilización de pagos de servicios públicos para los comerciantes.



“Es nuestra intención que podamos diferir los pagos desde los diversos negocios para que no tengan un corte”.



Ante la petición a Ospina de un plan con subsidios, el alcalde aceptó y agregó que habrá un fondo para mover el ecosistema cultural en los negocios.



Ospina pidió inventarios de empleados para darles ayudas alimentarias y dijo que se estudiarán los funcionamientos de locales abiertos, pero no los cerrados con aire acondicionado.



Comerciantes, trabajadores y contratistas dijeron que no se está librando una lucha con Alcaldía, porque para una lucha se necesitan dos oponentes.



Dijeron que más de 250.000 personas han perdido sus empleos. Recordaron la necesidad de no dejar morir la economía y agradecieron que los mariachis vuelven con un pasaporte sanitario.



El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, dictó toque de queda hasta el 31 de enero, de 8 p. m. a 5 a. m.



Anunció un ultrarrefrigerador para hasta 3.000 vacunas, con el apoyo y el manejo de la Universidad Nacional en esa ciudad.



CALI