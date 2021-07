Preocupación diplomática por denuncias de alemana de la Primera Línea

La alemana Rebecca Sprösser, quien llegó de vacaciones en marzo para aprender a bailar salsa en Cali y se quedó en apoyo a la Primera Línea durante el paro, ha reportado desde mensajes intimidantes, hasta un intento de robo y otro de asesinato.



La Policía responde que no conoce las denuncias y admite que hubo un 'intento de hurto' contra un joven que tiene dos anotaciones judiciales.El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, dijo que siguen con preocupación el caso y buscan contacto con la ciudadana.

"Seguimos con preocupación desarrollo de noticia sobre ciudadana (alemana) residente en Cali, Rebecca Linda Marlene Sprösser (34 años). Estamos en contacto con autoridades locales. Desafortunadamente, por nuestra parte no hemos logrado contactarla. Le pedimos contactar a la Embajada Bogotá", apuntó el embajador Ptassek.



La embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart, anotó: "Nos sumamos a la preocupación de @alemEmbajador respecto a noticia sobre ciudadana alemana residente en Cali".



La ingeniera industrial Rebecca Sprösser, a través de redes, aseguró el 4 de julio que dos sujetos la asaltaron en el sector de San Antonio.



"Cuando me rehusé a dar mi maletín y teléfono; nos peleamos y me arrastraron con la moto. Cuando los vecinos oyeron mis gritos vinieron para ayudar, así que tuvieron que huir. A pesar de algunas heridas e hinchazones estoy bien. No puedo opinar si fue un simple robo o ya otra cosa por las amenazas. Pero muchos me dicen que si me asaltan es porque ya es a propósito y para intimidarme o para quitarme las informaciones que hay en mi celular Resistencia", manifestó la mujer.(Le recomendamos: El calvario de hospitales en Colombia para que les paguen sus deudas)

Rebecca también mostró imágenes de sus raspaduras y heridas. Por su parte, desde Primera Línea dicen que no tienen garantías ni en la Policía ni en la Fiscalía.



El viernes 23 de julio, Sprösser anunció que había sobrevivido a un ataque: "Mi amigo estuvo frente y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además, tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto hacia mi brazo y pecho".

Además, la mujer aseguró que su amigo está entre la vida y la muerte, y les pidió a todos orar por él. "Sin él muy seguramente estaría muerta ahora. No podemos decir quién fue, pero estamos en todo el proceso con los DD. HH. Solamente quedó muy claro que esto no fue ningún robo, esto fue un atentado con el objetivo de matar", declaró.



Sobre este atentado, la Policía comunicó que "las informaciones recaudadas indican que el pasado 22 de julio, en horas de la noche en el barrio Las Ceibas, norte de Cali, se encontraba un joven de 26 años de edad departiendo con una ciudadana de nacionalidad extranjera, cuando juntos fueron abordados por personas que, al parecer, tenían el propósito de hurtar sus pertenencias".



El reporte indica que el joven presuntamente fue víctima del caso de hurto cometido por los desconocidos que portaban arma traumática, tras lo cual resultó lesionado por varios impactos de la misma.



De acuerdo con el informe policial, el joven lesionado tiene "dos anotaciones, una por estafa y otra por hurto calificado, las cuales están siendo investigadas".



La Policía anotó que "el esclarecimiento del caso está en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación".

