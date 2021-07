Murió el amigo de la alemana a quien le ordenaron deportación

“Gracias por sus palabras. Disculpen si no tengo la fuerza para responder. No existen palabras para el dolor que siento (...) Plenamente dicho, me siento morir y ya no sé cómo aguantar”.



Es uno de los mensajes de la alemana Rebecca Linda Marlene Spröße. tras ser deportada por Migración. Ella había denunciado amenazas, hurto y atentado en el barrio Las Ceibas de Cali.



El amigo, quien le habría salvado la vida y recibió 13 impactos en un atentado, como ella lo manifestó, murió ante la gravedad de sus heridas.

(Le también: Rechazo por castigo de padre que sacó a hijastro desnudo a la calle)



En redes reveló que en la noche del 22 de julio estaba con su amigo y un hombre llegó a dispararles.



La extranjera aseguró que le salvó la vida y recibió 13 impactos. La Policía dice que no conoció denuncia, pero asegura que sería intento de atraco con arma traumática. La Primera Línea dice que no confía en la Policía ni en la Fiscalía.



(Lea también: Hallaron un cadáver decapitado en el centro del Valle del Cauca)



Migración señala que la alemana "practicaba acciones que no eran de turismo y se buscó “salvaguardar la integridad”.



Ella escribió : “Me prohibieron entrar por 10 años. No puedo regresar a mi casa por 10 años”.



(Además: Juzgado rechaza preacuerdo con autor de masacre de Llano Verde)



Anotó que por Change.org piden que pueda regresar a Colombia. A la fecha, llevan más de 12.000 firmas.



CALI