Sí tengo vínculos con Cali, no voy con maquinarias y trabajaré con los ciudadanos: Éder

Empresario, esposo, hijo, hermano y padre orgulloso. Así se define Alejandro Éder, quien en su hoja de vida registra que estudió Relaciones Internacionales y Filosofía en el Hamilton College y realizó una maestría en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SIPA) de Columbia University, en Nueva York.



Aunque nació en Washington, en Estados Unidos, dice que sus padres lo trajeron a los 2 meses de nacido. Aseguró que tiene estrechos vínculos con Cali por su familia y por el trabajo que ha venido desempeñando en el país y en la región.



Afirmó que no está inhabilitado, ante la solicitud del congresista Alejandro Ocampo de revocar su inscripción como candidato a la alcaldía de la capital del Valle por Revivamos Cali, por no haber nacido en la ciudad. Éder afirma que sigue adelante.

¿Quién es Alejandro Éder?

Tengo 47 años. Mi compañera de sueños y vida es Taliana Vargas, mi esposa y la fundadora de la Fundación Casa en el Árbol.



Juntos hemos formado una familia sólida y amorosa, con dos hijos que llenan nuestros días de alegría. Llevo casi 20 años de vida pública sirviendo a las causas más complejas, como acabar la guerra y el reclutamiento de menores. Fui negociador del proceso de paz, alto consejero presidencial. Pero, ante todo, soy su servidor y desde aquí les digo: soy el próximo alcalde de Santiago de Cali.

¿Por qué una campaña a la alcaldía de

Cali por segunda vez?

Porque amo mi ciudad y Cali no puede seguir por el camino que va. El abandono, la desesperanza y la indignación van a continuar, si Roberto Ortiz es alcalde. Ortiz representa el continuismo, él quiere gobernar con los mismos y seguir en las mismas.



Prueba de ello es que los concejales de la entraña del alcalde Jorge Iván Ospina, como Flówer Rojas y candidatos al Concejo, como James Agudelo y Rodrigo Salazar, ambos ex secretarios de Participación Ciudadana del Gobierno Ospina, hacen parte del equipo político de la campaña de Roberto Ortiz.



Roberto Ortiz lo ha señalado de una supuesta campaña de desprestigio en contra de él. ¿Qué responde? Él quiere esconder su verdad. No es campaña sucia, son verdades incontrovertibles que muchos conocen y que debe conocer todo el mundo. Pero, les aclaro una cosa, nosotros no somos los responsables de que esa información salga a la luz pública. Sin embargo, de Roberto he recibido ataques personales y contra mi esposa que no puedo aceptar, pero es decisión tajante no responderle.



¿Qué piensa del contendor Roberto Ortiz?

Su campaña personifica el continuismo de un gobierno nefasto para

Cali como lo ha sido el de Jorge Iván Ospina. Está lleno de compromisos con raimundo y todo el mundo.



Al alrededor de Roberto Ortiz se han apiñado muchos de los que han participado en la alcaldía de Ospina, administración que tiene a la ciudad y a los caleños abandonados. Y eso que hablamos de lo que se ve, porque desde el CAM llega información que demuestra que Ospina quiere a Roberto de alcalde.

¿Qué grupos políticos y empresariales lo rodean? ¿Es candidato de las maquinarias?

Mi única maquinaria son los ciudadanos de Cali, que están hastiados de las malas administraciones. Mi administración será transparente, efectiva y eficiente. Será de cara al ciudadano no entregada a los intereses politiqueros. Una administración que cumpla con el mandato ciudadano. Una administración firme. Lo que queremos es revivir a Cali, no queremos más de lo mismo.



El problema de nuestra ciudad no es de ideologías, ni de partidos y sectas. Es el problema de todos los que vivimos en Cali y para lograrlo debemos sentarnos, escucharnos, llegar a acuerdos y soluciones. Reconciliémonos para avanzar.

¿Usted haría llave con algún candidato a la Gobernación? ¿Haría llave con Dilian?

La llave hay que hacerla con el gobernador o con la gobernadora de turno. No más eso de que la Alcaldía y la Gobernación sean rivales; en esa pelea solo hay egos y se olvida que los que pierden son los ciudadanos. Son muchas cosas para hacer, son solo cuatro años, no estamos para peleas pendejas.

El candidato Alejandro Éder. Foto: Archivo particular

¿Cuál es su perspectiva de Cali y hacia dónde debe ir?

Mi perspectiva es una: una ciudad segura, con servicios públicos de alta calidad e insertada adecuadamente al mundo.

Para hacerlo, necesitamos erradicar la violencia, enfrentar las brechas educativas, mejorar las capacidades de nuestra gente para enfrentar los retos de la economía moderna y dotar a Cali de servicios públicos domiciliarios, transporte público e infraestructura capaces de mejorar su competitividad y, sobre todo, su calidad de vida.



Esto tiene que redundar en menos pobreza, menos exclusión y más bienestar. Yo espero en cuatro años dejar a Cali en camino de ser ejemplo de Colombia y orgullo de la región.



Los caleños no podemos seguir mirando cómo Medellín y Barranquilla avanzan mientras aquí desvalijan al MIO o matan a tres personas al día.

¿Cómo piensa lograr que Cali mejore en educación y empleo?

Mi compromiso es lograr una educación que llegue a todos los ciudadanos, con calidad y pertinencia. La educación es el vehículo para mejorar la calidad de vida de las familias, para generar nuevas oportunidades y es un camino seguro para reducir la exclusión y la pobreza.

Alejandro Éder con Diana Rojas y Wilson Ruiz. Foto: Equipo de Alejandro Éder

Priorizaremos la transformación digital para generar nueva oferta que se ajuste a las necesidades de las nuevas tendencias. Concebimos la consolidación de un sistema de bienestar para los estudiantes, donde se garanticen estándares de calidad que reduzcan los riesgos de deserción y de deterioro de la calidad de vida de los niños, las niñas y de los jóvenes en el sistema educativo oficial. Con hambre no se puede estudiar.



¿Es posible que Cali sea ciudad bilingüe?

¡Claro que es posible! La propuesta es el programa Cali Bilingüe. De la mano de la cooperación internacional vamos a impulsar el inglés como segunda lengua de los caleños para aumentar la competitividad y las habilidades de nuestros trabajadores ante el mundo. Queremos que en 10 años, Cali sea una ciudad bilingüe: inglés en el colegio, en el trabajo, inglés para el turismo. No podemos internacionalizarnos sin bilingüismo.

¿Y el empleo?

Hablando de empleo, claro que necesitamos más empleo, pero ya hay que ocuparse de generar más ingresos. Vamos a impulsar los sectores y los negocios que generan más ingresos y oportunidades de trabajo para jóvenes y para las personas mayores. 'Zanahoria' para el que invierta y genere trabajo; la 'zanahoria' serán los incentivos tributarios para construir en los lotes urbanos de engorde, por ejemplo.

¿Por qué Cali debería votar por Alejandro Éder?

Votar por mí es votar por la reconciliación. Es votar para acabar con lo malo en

Cali. Es acabar con la oscuridad, la corrupción y el abandono.



Es votar contra el continuismo. Votar por mí es votar por la seguridad con autoridad, la salud con eficiencia, los ingresos para vivir mejor y la movilidad para no perder la vida en las calles. Votar por mí es votar por una vida mejor en una Cali mejor.



Claves en plan de gobierno "Son tres. Primero, seguridad y convivencia ciudadana para reducir los homicidios, los hurtos y las riñas. Es un compromiso de trabajo duro y honesto para reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las autoridades.



Reconciliaremos a Cali con seguridad y autoridad. El segundo compromiso es la generación de ingresos, la productividad y el empleo, porque si llega dinero a los bolsillos de los caleños, hay calidad de vida. Mi administración será proempresa.



Nos empeñaremos en crear 100.000 nuevos puestos de trabajo. Y tercero, preparar a

Cali para sus 500 años, en el 2036. Vamos a dejar en marcha Plan Cali 500, una visión de ciudad para que Cali tenga servicios, obras y se prepare para ser una ciudad global. Todo, para reducir la pobreza y la exclusión, y mejorar el bienestar y la calidad de vida de los caleños".



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI