Candidato a la alcaldía de Cali denuncia ‘jugadita’ en presunto audio hecho con IA

En las últimas horas, Carlos Fernando Galán, quien actualmente se disputa la carrera por la Alcaldía Mayor de Bogotá, denunció que ha surgido una serie de contenidos falsos, con el fin de atacar su campaña.

El candidato Galán rechazó los ataques en su contra, pues asegura que por medio de las diferentes inteligencias artificiales han creado contenido simulando su voz, con el fin de perjudicar su carrera electoral.

Por medio de su cuenta en X, antes Twitter, Galán, quien lidera las encuestas a la Alcaldía de Bogotá, aseguró que en estos audios lo acusan de compra de votos, encuestas y además de tener acuerdos políticos con Gustavo Petro y su contendor Gustavo Bolívar.

¡OJO! No caigan en mentiras. Siguen corriendo la línea ética, ahora con un audio hecho con inteligencia artificial en el que supuestamente compro encuestas y tengo un trato con los Gustavos. No son ataques aislados, es algo sistemático. Están asustastos y no saben qué más… pic.twitter.com/Xa4Sv2JNxb — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 21, 2023

“¡OJO! No caigan en mentiras. Siguen corriendo la línea ética, ahora con un audio hecho con inteligencia artificial en el que supuestamente compró las encuestas y tengo un trato con los Gustavos. No son ataques aislados, es algo sistemático. Están asustados y no saben qué más inventar. ¡No caigan en trampas!”, escribió el candidato en la red social.

Sin embargo, al parecer Carlos Fernando Galán, no es el único aspirante político que ha sido víctima de estas tecnologías, pues tras su denuncia, Alejandro Éder, candidato a la Alcaldía de Cali, aseguró que también han utilizado su voz para crear audios y difamar su nombre.



Por medio de un video, compartido por Gustavo Gómez, de Caracol Radio, el candidato Éder denunció que es víctima de un caso muy similar al de Carlos Fernando Galán.

Bienvenidos a la bajeza en su máxima expresión tecnológica. Repugnante lo que inventan para destruir a sus oponentes políticos. No es una broma. Es algo diseñado, bien planeado y financiado. Macabro. pic.twitter.com/IbY1HbhtRh — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) October 21, 2023

“Hola caleños, no puedo creer lo tramposa que es esta gente. Han sacado un audio hecho con inteligencia artificial que suena a mi voz diciendo unas barbaridades de hacer un piloto de paz en Cali, que jamás he hecho esa propuesta aquí, nunca he hecho una propuesta que el ELN ni ningún grupo terrorista haga un piloto en Cali”, dice Éder en la grabación.



“Por favor, no se dejen cuentear, estos sinvergüenzas llevan lanzando ataques todos los días para engañar al votante porque están muertos del susto”, le recalca Eder a los caleños en esa grabación.

