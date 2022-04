Las autoridades en la capital del Valle del Cauca esperan que este viernes 28 de abril no se presenten alteraciones del orden público en la ciudad.



Cabe recordar que Cali fue una de las ciudades más afectadas en el país por las protestas y los bloqueos de las vías. De hecho, Metrocali, ente gestor del sistema de transporte masivo, el MIO, no ha terminado la reparación de las estaciones que fueron en algunos casos completamente destruidas.

(Puede leer: Video: Dos hombres en motocicleta atracan a una mujer en Cali)



El secretario de Seguridad y Justicia de la Cali, Carlos Soler Parra, es optimista y sostiene que el próximo viernes habrá normalidad. "Me parece que hoy en día no se está presentando una tensión, no vemos ninguna agremiación que esté, como quedó claro en el consejo de seguridad, tratando de incitar a cerrar, a bloquear".



El funcionario dijo que "hay jóvenes que quieren hacer temas de tipo social, de tipo religioso, velatones, de tipo cultural, con unas fotografías, que no se debe reprimir porque la protesta es legal".



Sin embargo, Soler reveló que para el viernes habrá apoyo de 2.420 miembros de la Policía Nacional, que ya empezaron a llegar a Cali; habrá 60 puntos de control; grupos de Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) en puntos estratégicos; un Puesto de Mando Unificado (PMU), con presencia de Sijín y Sipol y 1.200 hombres de dos unidades antiterroristas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional que vigilarán los alrededores de Cali y el río Cauca.



(Le recomendamos: ¿Qué le falta a Cali para poder decirle adiós al tapabocas?)



El MIO funcionará de manera normal el viernes, pero tendrá la vigilancia de cerca de 500 miembros de la fuerza pública.

Aplazan partido del América

Para este domingo 1° de mayo se había programado el partido entre el América de Cali y Alianza Petrolera, por la fecha 18 de la liga colombiana, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a partir de las 6:10 de la tarde. Sin embargo, ayer el secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Carlos Diago, anunció que el partido será aplazado.



“La Policía Metropolitana solicitó a la Comisión Local de Fútbol el aplazamiento de los encuentros en el estadio Pascual Guerrero, para así poder disponer de todas las unidades policiales esta semana y prevenir cualquier situación de orden público que pueda afectar a los ciudadanos", dijo Diago.



(Le puede interesar: Firmatón y cabildo para el rescate del colegio Santa Librada de Cali)



Luego, en un mensaje que borró, el funcionario había dicho que los juegos del Atlético FC y el América femenino también se verían afectados por la medida.



Al parecer, la decisión gubernamental tiene que ver con las marchas programadas por la conmemoración del Día del Trabajo. La Dimayor no se ha pronunciado sobre esos anuncios.

Más noticias

La milagrosa rehabilitación de Ortega, escultor de ‘El Cristo en el Árbol’

Así van las primeras obras para ampliar el aeropuerto Matecaña de Pereira