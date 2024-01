¿Hasta qué horas pueden abrir los establecimientos nocturnos en Cali?

Tras las festividades decembrinas, una de las dudas que tienen muchas personas que son propietarias de bares, discotecas, gastrobares y demás establecimientos nocturnos, es el horario límite para tener abiertos sus negocios.



Aunque en la temporada de Feria hubo algunas disposiciones especiales para este tipo de emprendimientos, la alcaldía de Cali recordó la norma que se mantiene vigente.



A través de un comunicado, la Alcaldía publicó que por el momento se mantiene firme el Decreto 4112.010.200901 emitido el 1 de diciembre de 2023.

“De acuerdo con lo establecido, los bares, gastrobares, discotecas, salas de baile, grill, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, salones y carpas de eventos, catering y banquetes, además de establecimientos cuya actividad principal sea la venta y consumo de bebidas alcohólicas, podrán funcionar desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.”, detalla el documento.



De igual manera, agrega que esta medida no aplica para negocios como billares, estancos, juegos de sapo y otros establecimientos similares, que solo podrán operar hasta la 1 a. m.



Desde la Alcaldía advierten que pese a que en diciembre hubo medidas especiales, ahora no aplican para enero, de lo contrario, se harán efectivas sanciones.

Expectativa por el nuevo decreto



El presidente de Asobares, Manuel Pineda, reitera que el horario que tienen vigente es el de las 4 a. m. para establecimientos que tienen venta y consumo dentro del lugar, y hasta la 1 a. m. para negocios con venta para llevar.

“Había un parágrafo transitorio del 20 al 30 de diciembre hasta las 5 de la mañana y apenas ya se cumplía ese parágrafo pues volvía el horario a las 4 a. m. Ese es el último horario que tenemos, pero ya el día de mañana tenemos reunión desde el gremio con el nuevo secretario de Seguridad y Justicia para ver qué horario es el que va a determinar la nueva alcaldía para este nuevo periodo”, detalla Pineda.



Desde la visión como gremio, Pineda espera que el horario de las 4 a. m. se mantenga vigente.



“Ese horario lo logramos unificar desde la alcaldía de Maurice Armitage, después de muchísimos años y muchos estudios, donde pues se evidenció que ese era el mejor horario. En la alcaldía de Jorge Iván se mantuvo, pero por pandemia, bajó el horario. En diciembre volvió a las 4 a. m. No un horario más extendido, ni un horario más corto para que las personas puedan ir a los establecimientos y de ahí puedan irse para sus casas y que no hagan un tema de tránsito”, comentó Pineda.



