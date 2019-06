Palmira se blinda para frenar a las redes criminales

Conozca las cinco noticias de la región Pacífico como, detenido por presunto abuso a hijastras menores en el Valle no aceptó cargos, temor en Nariño, tras asesinatos

Detenido por presunto abuso a hijastras

menores en el Valle no aceptó cargos

Fiscalía General de la Nación. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Un juez penal acogió la petición de la Fiscalía Seccional y envió a la cárcel a a un hombre, de 56 años, por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en el centro del departamento. De acuerdo con las primeras indagaciones, el procesado presuntamente abusó, durante un año, de sus dos hijastras de 7 y 11 años. La situación fue conocida luego de la jornada realizada por la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, contra el abuso sexual infantil en el centro del departamento. El detenido no aceptó cargos.

Termor en Nariño, tras asesinatos

de tres indígenas awá

Al menos cinco mil personas marcharon el pasado 25 de abril, por las calles del centro de Cali por la protección de su pueblo y contra el Plan de Desarrollo. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Tres miembros de la comunidad indígena awá, en Nariño fueron asesinados en hechos aislados registrados esta semana, al tiempo que se conocieron nuevas amenazas contra líderes de esa etnia que reclama al Gobierno Nacional medidas de protección inmediatas.

Médico de Unilibre con distinción

internacional por una vida mejor

Universidad Libre Seccional Cali sede Valle del Lili. Foto: Universidad Libre.

El médico Pedro Felipe Parra Velasco, egresado del programa de Medicina de la Universidad Libre, seccional Cali, fue galardonado con el Prize to the Medical by Achivement for a Better Life (Premio al logro médico por una vida mejor), otorgado por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM). Esta distinción reconoce la labor de los profesionales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.

Autoridades en bloque para recuperar

tranquilidad ciudadana en Palmira

Catedral Nuestra Señora del Rosario de Palmira, Valle, queda ubicada en el parque Simón Bolivar de esa misma localidad. Foto: Katherine Mayor.

Como un nuevo aporte a la seguridad, el alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, acompañado de la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, los altos mandos militares y de Policía, autoridades departamentales, municipales e invitados especiales, hará entrega dentro del Proyecto Integral de Seguridad y Convivencia Pisco, de un parque automotor y de elementos de apoyo e inteligencia, a la fuerza pública con jurisdicción en el municipio.

Hospital Universitario San José de Popayán

estrena servicio de laboratorio

Los equipos en tiempos son más eficientes con los resultados de exámenes que se entregaban en un promedio de dos horas; con los Dispositivos y tecnología se tendrán en 15 minutos. Foto: Archivo particular.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. en el servicio de Laboratorio se actualiza con equipos de Pruebas de punto de cuidado móviles al lado del paciente (POCT), la tecnología China agilizará los exámenes desplazando a los servicios para tomar las muestras: marcadores cardiacos, marcador de sepsis (infección), fertilidad, diabetes y daño renal, hormonas, marcadores tumorales y coagulación, con los dispositivos y tecnología se tendrán en 15 minutos bajo la supervisión del Bacteriólogo permitiendo salvar vidas.