Alcaldía de Cali sanciona con una fecha sin público al América

La sanción se relaciona con los desórdenes de barras tras el partido del equipo rojo con Millonarios, en el estadio Pascual Guerrero. Los fanáticos, a los que se les permitía reunirse en el parque Panamericano, intentaron entrar al escenario.

El gobierno municipal, en su Consejo especial, decidió que se aplicará una fecha de sanción al América, por lo que deberá jugar su próximo partido de Liga Águila, ante Jaguares de Córdoba, a puerta cerrada, en el estadio Pascual Guerrero. Ello será el miércoles 5 de septiembre.



El secretario de Seguridad y Justicia Municipal, Andrés Villamizar, dijo que se sienta un precedente respecto a estas manifestaciones y se busca garantizar la tranquilidad de los barrios San Fernando, Eucarístico y Tres de Julio, en el área cercana al escenario deportivo.

#AEstaHora Andrés @Villamizar, secretario de @SeguridadCali, anuncia las sanciones que serán aplicadas en las próximas fechas, tras los disturbios del pasado sábado durante el partido @AmericadeCali – Millonarios, y que tienen como objetivo que los caleños vivan un #FútbolEnPaz. pic.twitter.com/2kHWwDw5jF — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) 29 de agosto de 2018

Los disturbios fueron causados por hinchas, que se reunían en el Parque Panamericano, conocido como de 'Las Banderas, donde declaraban su inconformidad por los resultados del equipo.



El sábado, tras el partido con Millonarios, intentaron acercarse al estadio. La Policía les salió al paso para evitar que entraran al Pascual. El uso de gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento causaron alarma en el sector.

Emergencia en el Pascual Guerrero en #calico salen los hinchas del America de Cali; gaseados involuntariamente por @PoliciaCali por disturbios en parque de las banderas. Nueva sancion ???? pic.twitter.com/yEfRL4peHa — Alfonso Diaz (@ADigital1720) 26 de agosto de 2018

En los incidentes, un subintendente del Esmad de la Policía sufrió la fractura de un dedo y un auxiliar resultó con una herida leve de arma blanca.



La Alcaldía dispuso que durante dos meses no se permitirán reuniones de hinchas en el Panamericano ni en otros sitios de la ciudad.



Villamizar dijo que durante resto del semestre no se permitirá entrar banderas, trapos y otros elementos de las barras. "No permitiremos que unos pocos acaben la fiesta del fútbol. Seguimos trabajando con el barrismo social, pero no podemos desproteger a los ciudadanos ni que unos cuantos generen caos".



Directivos del América dijeron que no es justo que se aplique una sanción al equipo cuando los que causaron los desórdenes no entraban al estadio por su propia decisión.



El comité de seguridad de Palmira sancionó con cinco fechas sin público la tribunal sur del Estadio Deportivo Cali, tras los desórdenes de hinchas del equipo verde tras el juego con Deportivo Independiente Medellín el sábado 11 de agosto.



También se fijaron cuatro fechas sin el ingreso de trapos en todas las tribunas del estadio. Y en sur no se podrá ingresar esoe elementos por el resto del año.