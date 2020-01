‘Hay que revisar soportes fiscales de la Cali Distrito’

La Cali Distrito Especial, el proyecto que la pasada Alcaldía radicó dos veces, la primera, el 12 de julio y la segunda, a finales de octubre del mismo año, vuelve a ser analizado por la Administración municipal, la de Jorge Iván Ospina que empezó labores en este 2020.

Aunque transcurrieron seis meses durante los cuales parecía que la iniciativa con las seis localidades de la propuesta que cambiará la división territorial había quedado definida y clara para ser continuada por la alcaldía de Ospina sobre los alcances de dicha transformación -la idea es que la ciudad deje de estar conformada por 22 comunas y 15 corregimientos-, el secretario de Gobierno de la capital vallecaucana, Jesús Darío González, dijo: “Para avanzar en Cali, tenemos que ir despacio, porque estamos de prisa”. Es decir, según el funcionario, aún hay aspectos pendientes.



“Esa división territorial debería estar acompañada de un discernimiento sobre cuáles son las estrategias para que el municipio, en transición a distrito, se empodere o construya una ruta en relación con los énfasis que define la Ley -deporte, cultura, empresarial y servicios-. Eso no está tan claro. El objeto de esa nueva división territorial pasa por esos énfasis”, anotó el secretario González.

Así mismo, dijo que se identificó como segunda tarea precisar asuntos desde el punto de vista fiscal. “Haremos lectura muy atenta de los soportes de orden técnico, fiscal y financiero. Hay avance fiscal de ese acuerdo, de parte del Ministerio de Hacienda, pero nos parece que hay que revisarlo con más detalle, todo ese punto de equilibrio fiscal, para la viabilidad del acuerdo ante el Concejo”.



Mientras tanto, en esta corporación reiteraron la solicitud al alcalde Ospina de presentar el proyecto Cali Distrito para su estudio y aprobación o no a la mayor brevedad (siendo así, la tercera vez que el municipio entrega la propuesta).

Para el concejal Milton Fabián Castrillón, dicha transformación tendría un costo cercano o superior a los 194 mil millones de pesos, que se espera hagan parte del presupuesto local de este 2020. “Con ese recurso aforado se puede avanzar en el trámite de proyecto y su posterior adopción por parte del alcalde Ospina”, expresó el concejal Castrillón.



“Otras fuentes de ingreso para apalancar la Cali Distrito son los recursos que por sobretasa ambiental, recaudo a la fecha el municipio y que una vez se adopte la figura, ya no tendrán que ir a la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), sino que se podrá disponer de ellos, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma). Igualmente sucederá con los recursos de regalías, que no tendrán que ser consultados con la Gobernación del Valle”, añadió el cabildante.



El secretario también manifestó que habrá otra tarea y es la de dialogar con los expertos de las universidades, como la del Valle, que participaron en el proyecto, “para ponderar” aspectos desde lo socioeconómico, socioterritorial y geográfico-ambiental.

El año pasado, la Alcaldía de de Maurice Armitage indicó que la Cali Distrito Especial quedaría conformada por seis localidades y en algunas se integraría la zona rural con la urbana.

Bajo análisis, el nombre de quien estará al frente del cambio de Cali

La actual Alcaldía, de Jorge Iván Ospina, informó que también se analiza si Cali quedará con las mismas 6 localidades de la propuesta que dejó la administración de Maurice Armitage hasta finales del año pasado, cuando terminó su mandato, o si habrá cambios. También espera definir si habrá un gerente como en la alcaldía de Armitage. Era Alejandro Becker y había dicho que las 6 localidades son Cali-Aguacatal, Cauca Norte, El Pondaje, Cauca Sur, Pance Lili y Cañaveralejo. También había explicado tres elementos.



Primero, reorganizar la Administración en localidades. Segundo, repartir competencias de las secretarías, departamentos y otros despachos en la Alcaldía. Tercero, definir pasos de la operación del distrito especial. En julio y octubre, la propuesta se radicó en el Concejo, pero cabildantes argumentaron poco tiempo de análisis.



