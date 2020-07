Matrimonio en el oeste y rumba en el sur violaron cuarentena en Cali

A pesar de las medidas de la Alcaldía de Cali para contener la expansión del covid-19 y cuando en el país aún rige el aislamiento preventivo obligatorio, en diferentes sectores de la ciudad se siguen realizando fiestas, celebraciones y hasta matrimonios.

Al presentar este domingo un balance de la segunda noche de toque de queda y ley seca decretadas por la administración municipal, el subsecretario de la política de seguridad, Guillermo Londoño, señaló que en diferentes comunas de la capital del Valle ha habido incumplimiento de las disposiciones locales.



Londoño hizo énfasis en la desactivación de una celebración de cumpleaños en el barrio Ciudad Jardín, en el sur, comuna 22, por la cual la Policía recibió más de 15 llamadas en las que se quejaban por el ruido excesivo.



Cuando las autoridades llegaron a la vivienda encontraron a nueve jóvenes, algunas de ellas en estado de embriaguez y que reaccionaron agresivamente en contra de los policías y otros funcionarios. A estas personas se les impuso un comparendo por violación a la cuarentena.



Con respecto a la fiesta de matrimonio, que se realizó en un hacienda del oeste de Cali, Londoño anunció que se abrirá una investigación "porque el establecimiento de comercio que se preste para esta actividad tiene que ser investigado y sancionado. No se puede alquilar ni salones, ni tampoco en la calidad de restaurante se puede ofrecer el servicio del espacio para un encuentro, llámese almuerzo, reunión, celebración o fiesta".



En la ciudad se rumoreó que la celebración del matrimonio contaba con autorización de la Alcaldía de Cali ya que los padres de los novios son reconocidos periodistas. El Subsecretario de la política de seguridad aseveró que eso no es cierto y recalcó "que no es momento para celebrar cumpleaños, matrimonios, bautizos ni nada parecido. Estamos en medio de una pandemia y lo que hoy exigimos es comprensión y conciencia de todos los ciudadanos".



Cabe recordar que la semana pasada, las autoridades también intervinieron una celebración de cumpleaños de una Instagramer al sur de Cali, en la que había unas 30 personas y consumo de licor.



