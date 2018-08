Alcaldía de Cali estudia sanción a barras del América

Hinchas del equipo intentaron entrar al estadio Pascual Guerrero después de la derrota con Millonarios y esa situación provocó caos. Dos policías salieron lesionados.

El secretario de Seguridad y Justicia, Andrés Villamizar, dijo que se preparan sanciones contra quienes causaron los desórdenes de la noche del sábado 25 de agosto. Se adoptarán medidas ejemplarizantes porque ese comportamiento no se debe repetir.



El subsecretario de Política de Seguridad Pablo Uribe, dijo que la situación será revisadas en la la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia de Fútbol porque se puso en riesgo la seguridad de los hinchas y jugadores de ambos equipos.



El funcionario dijo que una de las medidas es prohibir que las barras se reúnan en el parque Panamericano, conocido como de 'Las Banderas'. Ese espacio se había autorizado por el comportamiento de los últimos meses pero ahora no se puede permitir por los desórdenes.



Los vecinos de los barrios San Fernando, Eucarístico, El Templete y Tres de Julio se declaran preocupados por la situación.



Desde el clásico entre América y Cali en 2016 no se presentaban disturbios.