Alcaldía respondió a idea de quitar el uso del tapabocas en sitios públicos

La Alcaldía de Cali a través de su Secretaría de Salud se pronunció frente a la propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –Anif-, sobre eliminar el uso del tapabocas en espacios al aire libre.



La dependencia distrital considera que por ahora ‘no es recomendable’ acoger esta iniciativa por la situación del virus y el estado de la vacunación en la ciudad.



"Todavía no estamos en un momento, ni con unas coberturas suficientes de vacunación para retirar el tapabocas. El virus continúa circulando en nuestra ciudad con sus diferentes variantes, que no sabemos en qué momento y en qué grupos poblacionales puedan generar un nuevo pico epidemiológico. Así que retirarse el tapabocas no es recomendable", expresó Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud Pública.



Aunque reconoce que las condiciones de la pandemia han tenido una mejoría, manifiesta que el covid-19 y todas sus variantes aún siguen presentes en la sociedad caleña.



A esto agrega que la ocupación de camas en Unidades de Cuidado Intensivo (Uci) se mantiene estable y todavía no se ha logrado disminuir de la manera en la que esperan.



Según cifras de la Secretaría de Salud las salas Uci se encuentran en un 67 por ciento de ocupación. El 5,7% corresponde a casos relacionados con el coronavirus.



Es por eso que la funcionaria reitera a la comunidad la necesidad de “seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, entre ellos, el uso del tapabocas”.



