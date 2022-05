El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que interpondrá ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por el caso de una ambulancia que se vio involucrada en un accidente con un vehículo particular, la noche del miércoles 25 de mayo, en el norte de Cali.



(También lea: Alcalde acude a Fiscalía para que se investiguen peleas de ambulancias)

“El hecho de que se vaya a buscar un paciente no significa que se pueda romper los máximos de seguridad permitidos, romper la programación de los semáforos, la señalética de tránsito y el código de tránsito. Por fortuna el conductor no ha sufrido daños, el paramédico ni la paramédica han sufrido daños, al igual que el señor del vehículo particular”, sostiene el mandatario caleño.

Para el alcalde Ospina una ambulancia es “una extensión de una institución prestadora de servicios de salud que presta uno de los servicios más significativos e importantes que demanda una sociedad: trasladar a personas que tienen en riesgo su vida”.



(También lea: La ‘guerra del centavo’ entre ambulancias pone en jaque a Cali

Por eso considera que los accidentes en este tipo de vehículos hacen referencia a “un grupúsculo de irresponsables a bordo de ambulancias en Cali que empiezan a pensar que conducir una ambulancia es conducir un vehículo hacia el rimen y hacia la accidentalidad”.



“Quiero notificarles que no van a vencer el Estado Social de Derecho de la ciudad de Cali y les quiero notificar que insistiremos con todas herramientas del estado sacar de circulación a todo aquel que pone en peligro la vida de los ciudadanos”, agregó el mandatario.



Cabe recordar que el accidente se presentó en la noche del miércoles, en la Avenida Vásquez Cobo con calle 26, cuando una ambulancia colisionó con una camioneta particular. Según el reporte de las autoridades no se presentaron personas con heridas de gravedad.

Más contenido de Colombia

- Se derrumbó parte de la iglesia de San Francisco, patrimonio de los caleños



- Atención: Hasta finales de mayo funcionarán los megacentros de vacunación



- Diana Rojas renunció al Concejo de Cali para poder ser 'independiente'



CALI