Candidatos hablaron claro de militarización y el metro

El nuevo alcalde de Cali se enfrentará a grandes desafíos, como bajar los hurtos a personas, combatir grupos armados organizados, así como afrontar un sistema de transporte en crisis. Y aunque en el tarjetón, los caleños se encontrarán con 10 candidatos, este 29 de octubre, el próximo mandatario saldrá de ocho opciones: siete hombres y una mujer.



Anoche, cuatro de ellos, Alejandro Eder, Roberto Ortiz, Miyerlandi Torres y Danis Rentería se le midieron al gran debate ‘Hablemos claro’ y el último de la alianza de 19 organizaciones e iniciativas de ciudad, cinco universidades y nueve medios de comunicación, entre ellos EL TIEMPO Casa Editorial.



La alianza se gestó desde ‘Cali para mí’, de ProPacífico, que en el último año y en este 2023 escuchó a más de 25.000 ciudadanos en cuanto a sus expectativas en seguridad, movilidad, educación, entre otros temas que fueron analizados en este debate, transmitido por Telepacífico desde el estudio del canal regional. Sus moderadores fueron los periodistas Adriana Santacruz y el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes.



Durante el debate, una de las mayores preocupaciones fue la seguridad. En el último año hubo 24.403 denuncias de hurtos a ciudadanos de a pie, la cifra más alta registrada en 18 años, de acuerdo con el programa Cali Cómo Vamos. En cuanto a los homicidios, Cali aparece entre las 50 ciudades más violentas del mundo. El año pasado, 989 personas fueron asesinadas en la ciudad.



Ante el panorama, Eder dijo que se pasará de un presupuesto de 60.000 a 120.000 millones de pesos en seguridad.



“Trabajaré de la mano con el Presidente y Ministerio de Defensa para hacer frente al delito transnacional, la industria de la cocaína y minería ilegal”, expresó Eder.



Además, dijo que no apoya la militarización de Cali a pesar de los problemas de seguridad.



“La presentan como si fuera la solución mágica y no lo es. Necesitamos una política de seguridad con justicia e inversión social”, finalizó.



Por su parte, Roberto Ortiz propone un sistema integrado de seguridad para Cali con 150.000 millones de pesos, que iría de la inversión social.



“En Cali se soluciona con recursos y no con discursos”. El candidato dejó claro que no apoya la militarización ni tampoco que la ciudad sea epicentro de diálogos de paz.



La aspirante Miyerlandi Torres aseguró que construirá el Megacentro de Detención Transitoria para 7.000 sindicados, eliminando el hacinamiento en estaciones de Policía. Señaló que debe existir una línea única y que el 123 no sea manejado por la Policía, sino por civiles y la Alcaldía. Torres les apuesta a diálogos con las pandillas y bandas.



Danis Rentería está en desacuerdo con la militarización porque “no ha funcionado en 200 años; más policías y Ejército, y la inseguridad sube; la tesis, más inversión social”. Pero señaló que creará un bloque de búsqueda contra el microtráfico.



Octubre 22 de 2023. Gran debate elecciones regionales 2023 en el que los candidatos a la alcaldía de Cali exponen sus propuestas. Foto: Santiago Saldarriaga. El Tiempo Foto: Santiago Saldarriaga. El Tiempo

Obstáculos en movilidad

Desde hace 14 años, el MIO no brinda el servicio ideal. Por ello, Eder le apuesta a un modelo de movilidad con su plan de ‘Cali Segura’, a fortalecer el tren de cercanías y el transporte formal.



Ortiz va por el metro. Dijo que en el primer año serían los estudios; en el segundo, buscar alianzas y en el tercero, crear la primera línea. Calcula que los estudios valen 160.000 millones de pesos, pero también apostarle al tren de cercanías, con una línea desde el oriente. También va por un sistema de integración multimodal, con camperos y los carros piratas o transporte informal.



Miyerlandi Torres indicó que el MIO debe ser rediseñado para prestar un mejor servicio.



Danis Rentería, por su lado, afirmó que los estudios del metro costarían cerca de 8 millones de dólares. Además, apoyó el tren de cercanías.



Los candidatos hablaron de sus apuestas en cuanto a cultura, deporte y medioambiente. En medio del debate, todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de mejorar la seguridad.

Alejandro Eder

Revivamos Cali



Entre tensiones, alianzas y polémicas, Alejandro Eder ha liderado una campaña en la que por segunda vez intenta llegar a la alcaldía de Cali. Desde un inicio empezó a figurar entre las tres principales opciones de intención de voto de los caleños. En su camino se le empezaron a sumar otras campañas, como la de Juanita Cataño, Diana Rojas y Wilson Ruiz. En lo social y educativo, mencionó el apoyo a los jóvenes y el desarrollo del bilingüismo en la ciudad: “Tendremos una Cali sin hambre a través de la red de comedores comunitarios, pasando de 700 a 1.000. De esa manera, podemos alimentar a 120.000 personas. En la educación vamos a mejorar la calidad desde la primera infancia, ampliando la cobertura por lo menos en un 150 % y dando continuidad a los programas que hay”. A nivel de empleo piensa crear 100.000 nuevos puestos e incentivar a las empresas que lo generen.



Roberto Ortiz

Firme con Cali



El candidato Roberto Ortiz va por tercera vez en la contienda, tras la alcaldía de Cali. El concejal y empresario fundador de Apuestas Azar, cuyo producto es el conocido ‘Chontico’, recibió coaval de los partidos Liberal y Mira. Sostiene que rechaza ser señalado con una supuesta cercanía con seguidores de Jorge Iván Ospina. El candidato de Firme con Cali señaló, el pasado 13 de septiembre, que era blanco de una campaña sucia en su contra. Para el candidato, la inversión empresarial parte de la seguridad, sin la cual considera “no habría inversión”. “Hay que tener buena seguridad, y no es con discursos, es con recursos, y tenemos que buscar que aquí lleguen los inversionistas, porque si llegan acá pueden invertir; por eso he propuesto que en el oriente de la ciudad de Cali, entre Navarro y El Hormiguero, allí podamos hacer un área donde lleguen grandes empresas”.

Miyerlandi Torres

Un renacer para Cali



Miyerlandi Torres afirma que no arrastra coaliciones de partidos tradicionales. La exsecretaria de Salud –que hizo parte del gabinete del actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hasta octubre del año pasado– sostiene que no representa el continuismo. En lo educativo, la candidata propone ampliar la cobertura, tanto en los colegios oficiales como en los de cobertura. También le apuesta a la primera infancia y la formación artística. “Hay que hablar de la tecnología y de la inteligencia artificial como el gran transformador de nuestro sector educativo para los grados 9°, 10° y 11°”, agrega. Torres también les apuesta a los comedores comunitarios y la empleabilidad; para ello, considera necesario articular el sector salud con el sector educativo y con desarrollo económico, “para que de verdad tengamos una articulación y desde allí también generemos las oportunidades”.

Danis Rentería

Colombia Humana - Pacto Histórico



Tras una serie de disputas entre diversos partidos, finalmente Danis Rentería logró alcanzar el respaldo de Colombia Humana-Pacto Histórico. Defiende la reconciliación y el diálogo con justicia social y una propuesta de seguridad integral. Fue secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali durante la actual administración distrital. Durante el estallido social, cuando era funcionario, lideró los diálogos para desmontar barricadas de manifestantes.



Rentería considera que Cali necesita obras claves para su desarrollo. “La primera es continuar la avenida Circunvalar, ya hablé con el ministro de Defensa y con el comandante del Ejército para atravesar la Tercera Brigada y que vaya hasta Pance. La segunda es la prolongación de la avenida Pasoancho hasta la Universidad de San Buenaventura. Tercero, dos anillos viales: uno en Jardín Plaza y otro en la Universidad del Valle”, explica.



CAROLINA BOHÓRQUEZ Y ANTONIO MINOTA

Corresponsales de EL TIEMPO

