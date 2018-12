Propuesta de alquilar patinetas eléctricas enciende polémica en Cali

Cali será la primera ciudad del país en implementar el sistema de alquiler de patinetas eléctricas, con la llegada de la empresa Lime, de California, Estados Unidos.

Esta será una alternativa para el transporte y aportará a la estrategia de Movilidad Sostenible, a la que la Administración Municipal le apuesta.



La empresa iniciará sus operaciones en el primer trimestre del 2019 con un plan piloto en el sur de la ciudad, para aprovechar la cicloinfraestructura que ya existe en este sector y la apuesta inicial será invitar a la comunidad universitaria a usar las patinetas, así como se ha hecho con el Sistema de Bicicletas Públicas (BiciMÍO).



Sin embargo, ciudadanos de gremios como EnBiciArte y de Cicloamigos, e investigadores del Observatorio del Ciclista y del Peatón, se preguntan por la demás cicloinfraestructura que está pendiente en Cali.



De acuerdo con las organizaciones, ser ciclista en la ciudad es todo un reto debido a que no cuentan con una infraestructura adecuada, porque de 340 kilómetros planteados en un Plan Maestro de hace 13 años, no hay ni la mitad.

Hoy, ser ciclista en la ciudad es todo un reto, no solo por no contar con una infraestructura adecuada, porque de 340 kilómetros planteados en un Plan Maestro de hace 13 años, no hay ni la mitad FACEBOOK

TWITTER

No obstante, según la Alcaldía, el sistema de las patinetas cuenta con GPS y monitoreo constante, para darle la tranquilidad a los usuarios de que estas se encuentran en buenas condiciones para ser utilizadas.



Según el alcalde de Cali, Maurice Armitage, la operación de este sistema no representará costos adicionales para la ciudad y, con la llegada de esta empresa, se generarán oportunidades de empleo.



Al igual que con el Sistema de BiciMÍO, el piloto servirá para hacer ajustes en la experiencia de los usuarios y que, a futuro, pueda implementarse en otras zonas de la ciudad, especialmente en puntos críticos de movilidad.



Aunque la propuesta es bienvenida para el Observatorio del Ciclista y el Peatón en Cali es importante que el municipio genere espacios para transitar. De hecho, este estamento ha venido recalcando que ni los ciclistas cuentan con respectivos corredores, no solo en buen estado y que garanticen su seguridad. "Aunque hay una infraestructura para ciclas en algunos puntos, la ciudad demanda más de estos corredores para ellos y ahora para quienes puedan usar patinetas eléctricas", señalaron voceros del Observatorio.



Miembros de EnBiciArte también insisten en el tema de los robos porque los espacios para ciclas no cuentan con suficiente iluminación y condiciones para no atraer a los llamados 'amigos de lo ajeno'. Consideran que una patineta eléctrica podría ser atractiva para los ladrones, así como lo son las bicicletas y las demás pertenencias de los ciclistas.



Sin embargo, la Alcaldía en tema de seguridad también indica que la situación ha venido mejorando. Desde noviembre, de acuerdo con la Administración municipal, 297 uniformados de la Policía están en operativos para prevenir los hurtos.



La administración municipal también indicó que este año se anunciaron seis tramos de la infraestructura vial de Cali para tener demarcaciones y señalizaciones, tanto vertical como horizontal. Esos seis tramos suman en total 15,13 kilómetros y responderán al proyecto que desde el 2016 viene planteando la Secretaría de Infraestructura de la capital vallecaucana, con estudios de la Universidad del Valle. El propósito, como lo defiende el alcalde de la ciudad, ha sido habilitar carriles exclusivos para los ciclistas en la ciudad, luego de que ya se sacó la licitación pública. Las obras serán contratadas por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV).



“El municipio de Santiago de Cali, en su calidad de socio del CDAV Ltda, la Administración le solicitó apoyo en la ejecución de la señalización de la red de cicloinfraestructuraprevista en el Plan de Desarrollo 2016-2019”, aseguró la la Alcaldía.



Todo este trabajo, de acuerdo con la misma Secretaría de Infraestructura municipal, ha tenido como meta crear todo un complejo vial para los más de 200 mil ciclistas que circulan por Cali puedan contar con espacios seguros para la movilización en dos ruedas sin contaminar el aire.



Cada día, cuatro ciclistas sufren contingencias de tránsito en Cali, lo que da un promedio anual de más de 1.430 pedalistas involucrados en colisiones o arrollados.







REDACCIÓN DE ADN y EL TIEMPO CALI