Alcaldesa en Cauca denuncia amenazas a las mujeres de su gabinete

La alcaldesa de Santander de Quilichao, norte del Cauca, Lucy Amparo Guzmán González, además de enfrentar la amenaza del coronavirus en su municipio, enfrenta las amenazas de muerte contra ella y las mujeres de su gabinete.

La mandataria explica que el pasado 7 de mayo empezaron a ver unos mensajes a través de whatsapp y Facebook atacando a la secretaria de salud Leidy Patricia Vásquez Carabalí.



“Cuando ella renuncia por razones personales, las amenazas se intensifican y además pasan a ser ya amenazas de más fuerte calibre contra la integridad de cuatro funcionarias de la alcaldía, a quienes además colocan sus fotos: Sofía Herrera Chávez, directora de Hacienda; Nadimy Lorena Salazar David, directora del Instituto Municipal de Deportes; Gloria Stella Castaño Ramírez, tesorera general y Ana Katherine Vernaza Moreno, secretaria ejecutiva del Despacho”, explica la odontóloga, quien aclaró que estas amenazas contra la secretaria de salud se agudizaron el 14 de este mes, por lo que creen que se generan en el marco del covid-19.



(Le recomendamos leer: Puebloviejo: cundido de covid-19 y con un alcalde que llora a su papá)



Hasta la fecha, en esa localidad se han presentado tres casos de contagio de coronavirus.



“Ahora vas a ver cómo te mando a mis amigos para que te atiendan como te mereces”, “crees que no sé quién sos ni a quién tengo que mandar a buscar…pues te equivocas….pronto sabrás de mí…”, son algunos de los mensajes escritos y por audios que han sido enviados a estas mujeres.



La alcaldesa, quien es la primera mujer en la historia que por voto popular llegó a ese cargo en ese municipio, ya ha sido víctima de amenazas en el pasado.



“A mí me vienen amenazando desde mi campaña política. A principios de este año, a través de panfletos, volvieron y me amenazaron. Estas amenazas yo las radiqué por ventanilla única en el municipio el 28 de marzo. Sin embargo, pienso que estos mensajes de ahora tienen unas características diferentes y no creo que se trate de las mismas personas. Lo preocupante ahora es que los mensajes son más intimidatorios, porque ya no son sólo contra mí, sino contra mujeres de mi gabinete, madres de familia, la mayoría con niños pequeños, a quienes, incluso, les advierten que irán hasta las casas”, relata la mujer.



(También le puede interesar nuestro test: Esta es la prueba definitiva para saber si domina el idioma español)



La alcaldesa cree que estas amenazas pueden ser por condición de género, ya que la mitad de las personas que conforman el gabinete de esta administración municipal son mujeres. Las autoridades investigan.



“No sabemos exactamente quién está detrás de estas amenazas. Ya colocamos la denuncia el sábado pasado en Fiscalía y hemos tenido comunicación permanente tanto con el Fiscal como con el Defensor del Pueblo. Estamos a la espera de algún resultado”, finaliza la alcaldesa.



MICHEL ROMOLEROUX

PARA EL TIEMPO - POPAYÁN