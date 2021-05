Manifestantes levantarán bloqueo en Paso del Comercio de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y jóvenes manifestantes en el Paso del Comercio, en el nororiente de la ciudad, lograron llegar a la firma del acuerdo pacífico para el levantamiento del bloqueo en ese sector.



La firma se llevó a cabo en la medianoche del 9 de mayo, un día agitado para la capital del Valle en materia de orden público.

El alcalde Ospina dijo: "Quienes están acá son los muchachos del barrio, muchachos trabajadores y que estuvieron allí y adelantaron ese bloqueo porque sus necesidades no han sido resueltas. Batallaron contra el Esmad, pero ganaron y lo hicieron con mucha gallardía y valentía y entendieron que había desbloquear".



Dijo que se buscó este acuerdo para evitar muertes de jóvenes.



Se refirió al presidente de la República: "Señor presidente Iván Duque, necesitamos otro tiempo a la paz y a la vida y agotar el diálogo".

Ospina le dijo a la ciudadanía que sabe que la población ha sufrido momentos difíciles, que "han perdido a sus hijos y han sufrido lesiones, pero los conflictos no se resuelven desde la violencia, sino desde la palabra. Poco poco con mucho talante, en una plegaria para la vida. Se va desbloquear el Paso del Comercio".



Pero hizo el llamado para que la institucionalidad garantice que no haya ninguna circunstancia violenta en este punto, después del levantamiento del bloqueo.



"Para que todos volvamos a movilizarnos. Se hace con un acuerdo y lo refrendo como alcalde en lo que se refiere a lo local, lo refrendo y lo firmé", sostuvo Ospina.



Una de las jóvenes firmantes leyó el acuerdo con peticiones al Gobierno Nacional y a la Alcaldía de Cali.



Al gobierno del presidente Duque, le piden la eliminación de la reforma a la salud y a la pensión, así como acciones de justicia y reparación íntegra para las víctimas, además de acelerar el plan de vacunación contra covid-19.



También piden articular programas para emprendedores con Pymes, incluidas.



En el orden municipal, el alcalde Ospina aceptó peticiones como un programa de empleo para la reconstrucción y mantenimiento de la ciudad, articulado con el crecimiento educativo.



Según Ospina, se pretende que jóvenes participen en el arreglo de los daños a la infraestructura de la ciudad y del MIO que se registraron estas dos últimas semanas de paro.



Se busca un programa de salud integral para jóvenes y sus familias.



En este aspecto se firmó compromiso de generar apoyo psicosocial a quienes participaron en el paro.



Además se buscará trabajar una ruta cultural que resaltará las capacidades de jóvenes de las comunas 4, 5 y 6, en el nororiente de la ciudad; será concertada con líderes de barrios.



A su vez, se manejará una ruta concertada de intervención con Migración Colombia migrantes en el jarillón, entre ellos, población venezolana. Ospina rechazó sentimientos de xenofobia.



"El diálogo es la ruta, es la vía, es lo que nos posibilita" dijo Ospina después de la medianoche y comenzando el 10 de mayo.



El mandatario agradeció el acompañamiento de embajadores europeos, como España, Bélgica y de la Unión Europea en este proceso.



Por su parte, jóvenes manifestantes que firmaron el acuerdo dijeron que quieren un futuro para sus hijos y que no repitan lo que ellos han vivido.



Uno de ellos dijo que no quieren en 10 años más muertos ni más pobreza.



Otro joven dijo: "Señor Duque, yo no soy un bandido, soy un ciudadano que tiene sueños. Ayudo en un fundación con niños vulnerables del jarillón de Floralia (en el nororiente).



El presidente del Concejo de Cali, Flówer Rojas, dijo que celebraba el diálogo y los acuerdos.



En el acto también estuvieron los secretarios Paz y Cultura, Danis Rentería, y de Bienestar Social de Cali, Jesús González, así como el procurador provincial Juan Gerardo Sanclemente.



Esta firma ocurrió horas después de que el presidente Iván Duque anunció la intervención de la Fuerza Pública para el levantamiento de bloqueos y el restablecimiento del orden en Cali y en el departamento, pronunciamiento que hizo el Jefe de Estado, luego de tiroteos en el sur caleño, este domingo 9 de mayo y el cual dejó, al menos, seis heridos por disparos.



En la noche de este 9 mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo en visita a la ciudad ante los graves hechos en el sur que 10.000 policías y 2.100 soldados están desplegados en el Valle del Cauca para restablecer la seguridad y desbloquear vías.



Al tiempo, el alto funcionario anunció la instalación de rutas selectivas de seguridad para hacer acompañamiento a caravanas con alimentos y medicamentos.



Ospina, así como la gobernadora Clara Luz Roldán han insistido en que el presidente Duque visite Cali, ante los graves hechos de orden público de las últimas dos semanas con ataques de grupos armados a la ciudadanía en las noches, en zonas del sur caleño, ataques también hacia la misión médica, además de confrontaciones con el Esmad. Estas últimas han dejado cuestionamientos por presunto abuso de la fuerza policial.



El senador Gabriel Velasco dijo en un video: "Yo he venido acompañando al presidente Ivan Duque en todo momento, en los difíciles, en los más difíciles y siempre en la búsqueda de consenso para solucionar las diferentes crisis. Sin embargo, esta negativa de venir a Cali me duele. Cali está siendo sitiada por la criminalidad, la ciudad está gritando a gritos no más bloqueos. La frustración frente al abandono de mi ciudad me impide seguir en mi labor como vocero del Centro Democrático. Yo siempre seguiré defendiendo los valores democráticos y siempre defenderé a mi ciudad".



CALI