La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, cuestionó la defensa que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina hizo sobre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien en rueda de prensa había expresado que algunos gobernadores tendrían intereses electorales.



El mandatario caleño criticó en redes la actitud de los gobernadores, al considerar que hacen política a partir de cuestionamientos al Presidente Gustavo Petro.



“Francamente Gobernadores haciendo política contra el Gobierno del señor Gustavo Petro, poco han realizado por sus comunidades son patéticos, Sr Ministro Luis Fernando Velasco, pues nosotros los Alcaldes que luchamos día a día por nuestros pueblos respaldamos su trabajo”, publicó el alcalde Ospina.

La mandataria, respondió con críticas a la gestión de Jorge Iván Ospina, en especial, durante el paro nacional, y reiteró su llamado de atención al ministro Velasco por el tema de la seguridad.



“¿Patético? Patético ver a Cali tan destruida, sumida en el desgobierno, en las basuras, a merced del caos y el desorden. Patético que durante el paro; el alcalde de los caleños se haya escondido y haya mandado a guardar la Fuerza Pública ante los violentos. Eso sí es patético”, inició la publicación de la Gobernadora.

Agregó que de la misma manera en la que se lo expresó al ministro Velasco, “irrespetar el llamado que hacemos los gobernadores y lo claman los ciudadanos a trabajar por la seguridad en los territorios al Gobierno Nacional, es insultar a las personas que están sufriendo extorsiones, masacres, secuestros, atentados, y crímenes atroces en zona



Voceros del Pacto Histórico aseguran que la Gobernadora no dijo nada en el pasado Gobierno Nacional cuando crecían el narcotráfico y la violencia en Jamundí, Buenaventura, Cartago, Tuluá, Buga y Palmira.



Cabe recordar el que ministro había manifestado: “Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo le pido a los gobernadores que el tema de seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente de todos”.



