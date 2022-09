El escándalo que se desató por un contrato entre Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la Unión Temporal (UT) AMI, en el que habría presuntos sobrecostos, como un televisor de 55 pulgadas de $ 43 millones, sigue en la ciudad.

Para este martes, el alcalde Jorge Iván Ospina, quien lidera la junta directiva de Emcali, realizará una audiencia pública, al tiempo que aseguró que un comité interinstitucional está analizando contratos de la empresa, como el polémico por más de 215.000 millones de pesos, relacionados con el Centro Inteligente para mediciones de energía.



Así mismo, el miércoles habrá junta directiva.



Fue en la gerencia de Energía, que su titular, Marino del Río, anunció su renuncia, sumándose a la presentada la semana pasada por Juan Diego Flórez, como gerente general de la empresa de servicios públicos.



"Mi gestión como gerente de Energía de las Empresas Municipales de Cali ha sido siempre transparente y para facilitar las investigaciones de los diferentes órganos de control, he decidido renunciar a mi cargo".



Por su parte, el exgerente Flórez ha dicho que aunque hay un contrato no se habría hecho desembolso para compras. Dijo que su renuncia es para hacerse a un costado y así, la Fiscalía y autoridades investiguen.



A su vez, ha manifestado que los contratos surten alrededor de 20 o 30 pasos antes de llegar a su firma y que no prepara documentos de la contratación.



Así mismo, que hay elementos dentro del contrato (de los 215.000 millones de pesos) que no se discriminan en el mismo documento.



El abogado de Juan Diego Flórez, Hernando Morales, dijo que su cliente no tiene por qué huir. “Es un tema más mediático que jurídico. El problema es que él no supo explicar”.



Sintraemcali, presidido por David Vargas, elevó la primera denuncia. Se sumaron el senador Alexánder López; concejales Ana Erazo y Roberto Ortiz, y la exconcejal Diana Rojas.



De acuerdo con el sindicato, "no es pertinente que quienes han hecho parte de estos procesos se mantengan en sus cargos", ante las actuales circunstancias.



Además, en un comunicado, en Sintraemcali rechazan que se atribuya a trabajadores oficiales los señalamientos de presunto desgreño administrativo en la empresa.



Gremios, como ProPacífico y el Comité Intergremial del Valle señalan preocupación por recursos de la empresa.



