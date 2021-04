Vandalismo contra Cali fue premeditado, dice Alcalde

El gobernante de la capital del Valle del Cauca dijo que la mayoría de ciudadanos ejerció su derecho constitucional a expresarse frente al proyecto de Reforma Tributaria, pero algunos grupos salieron desde distintos extremos con un plan criminal y deben ser judicializados.

Ospina anticipó el toque de queda a las 3:00 de la tarde del miércoles y hasta el domingo, con presencia de Policía y Ejército. Originalmente era para frenar el covid-19, pero se anticipó ante la violencia.



Pero anotó que la manifestación debe llevar a una reflexión sobre el impacto de la Reforma Tributaria.



"El derecho a la movilización y la protesta son de carácter constitucional. Colombianos y colombianas tienen derecho a movilizarse grupal e indivualmente y territorialmente frente a políticas, gestiones adelantados por el Gobierno Nacional, territorial o local. Se trata de un gran logro de la Humanidad. Como sujeto político y como alcalde respeto ese derecho y debo decir que ahora que vengo de caminar las calles, la gran mayoría son personas sanas, hombres y mujeres responsables, trabajadores, estudiantes, profesores", dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Su declaración fue pasado el mediodía del miércoles cuando la ciudad afrontaba una arremetida de personas que cometieron saqueos y daños en almacenes, sucursales bancarias y llegaron al Centro Administrativo Municipal (Cam), donde afectaron la Alcaldía y el Concejo.



"Existen otros derechos como el de la vida, del bien público, al patrimonio, a no sufrir daño en dignidad ni en salud. Infortunadamente, aunque unas grandes mayorías salieron a movilizarse bajo su derecho a la protesta, unas personas de manera premeditada, aleve, irresponsable y criminal lejos de adelantar el sagrado derecho a la protesta se prepararon para vandalizar la amada Cali".

Respetamos el legítimo derecho a la protesta.



De acuerdo con el Alcalde, "su intención fue vandalizar nuestro espacio, deteriorar elementos muy importantes, A los vándalos, a quienes agreden la vida y la dignidad humana no les podemos entregar espacios. Y ese tipo de argumento vandálico desdibuja el derecho a la movilidad y la protesta, a lo que una sociedad puede lograr por la movilización y la protesta. Ese tipo de vándalos se dividieron la ciudad en diferentes áreas y se dedicaron a una 'operación avispa' durante toda la mañana. Adelantaron actividades ilicitas e irresponsables en vandalizar espacios de orden comercial y financiero. Adelantaron procesos que menoscaban el derecho que tenemos las mayorías a poder seguir con nuestras vidas en tiempo de pandemia. Ellos no solo desnaturalizaron lo que se había planificado en la protesta, sino que adelantaron una acción de tal calaña y dimensión que menos mal la cosa no se ha ido a mayores. Ese tipo de personas sí necesitan por parte del Estado, de la Policía y la Fiscalía ser individualizados y judicializado".

Expresó que "a partir de estas circunstancias, es que la ciudad entra en la decisión de una ley seca y un toque de queda que habíamos pensado desde la 1:00 de la tarde, pero gracias a las palabras de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y de Ministros se alargó hasta las 3:00 de la tarde para que las personas puedan regresar a sus hogares".



"Pero de fondo hay aquí una Reforma Tributaria y de fondo está revisar ese proyecto, de revisar los aciágos momentos que corre nuestra comunidad en tiempo de pandemia, revisar las dificultades que hemos tenido para garantizar la satisfacción de necesidades de alimentación, de vestuario, de arrendamiento, de vida y es en ese sentido que la reflexión debe ser más profunda", aseguró.



En su opinión, "lo que tenemos es una especie de alarido social, de manifestación y consecuencia que debe ser resuelto. Le propongo a la sociedad colombiana que hagamos de esto el motivo de un gran acuerdo, en una sociedad a la que le es difícil construir grandes acuerdos, salidas a nuestras finanzas públicas y a un tema pandémico que no ha sido resuelto".

#AEstaHora | Junto a nuestra @PoliciaCali, tropas de @COL_EJERCITO apoyan acciones para restablecer el orden público en la ciudad.



Ospina sostuvo que "la ciudad ha venido administrando la pandemia de la mejor manera, hemos tenido menores indicadores de letalidad y reducido el número de contagios por día. Veníamos formalitos adelantando unas tareas que aprendimos en otros momentos como diciembre. Pero es muy probable, y solamente muy probable, que todo lo adelantado se pierda hoy porque la pandemia se expresa en colectivo, en conglomerado, se ubica donde las personas se juntan, y lo que hemos tenido es que las personas se juntaron. no importó que ofreciera un Día Cívico, no importó que se pidiera bajar el argumento de movilización de la Reforma Tributaria. No importó la sapiencia técnica y científica, se movió más la irritabilidad que proteger la propia vida".



El Alcalde, en referencia a todos quienes se han movilizado, dijo: "les pedimos estar atentos a síntomas tempranos, cualquier molestia respiratoria, cualquier decaimiento, porque podría terminar en Unidades de Cuidados Intensivos. Deben de asumirse en la responsabilidad de proteger a sus seres queridos, a su familia porque en casa están papá, mamá, la abuela y familiares con comorbilidades que no marcharon y ustedes pueden ser el perfecto factor para provocar una tragedia".