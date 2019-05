Alcalde de Tumaco recobra libertad y regresa a su despacho

Después de cinco meses de permanecer en la cárcel de Buchely, el alcalde de Tumaco (Nariño), Julio César Rivera, recobró la libertad en medio de aplausos y abrazos de sus familiares y amigos.



Al atardecer del miércoles el funcionario salió cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco revocó la medida intramural que se había proferido en su contra

En diciembre pasado, en entonces Fiscal General de la Nación, Martínez, dijo que en un resultado del plan 'Bolsillos de cristal' fue detenido el alcalde tumaqueño porque cuando era secretaria de Planeación de Tumaco, en 2014, contrató una fundación para construi 327 viviendas, que no existen. Los cargos eran peculado, celebración indebida de contrato y falsedad.. También fue detenida la representante legal de la entidad no gubernamental. El contrato era por 8.000 millones procedentes de regalías para atender la emergencia por el desbordamiento del río Mira ese año-.



Rivera dijo que había cumplido con la justicia y el jueves regresó a ejercer como alcalde. “Quedan siete meses, los quiero aprovechar para las tareas pendientes”, declaró un improvisado desfile automotor del aeropuerto La Florida a su residencia del barrio Antonio Nariño. “Julio amigo el pueblo está contigo”, gritaban sus amigos. Una niña de 7 años de edad se le acercó y le declamó: “digámosle a Jesucristo que es la justicia divina que Julio César Rivera ya está en libertad y que los buenos somos más”.



El funcionario había sido elegido como alcalde en abril de 2017 en unas elecciones atípicas luego que el Consejo de Estado destituyera a la alcaldesa María Emilsen Angulo por estar inhabitada para ocupar el cargo.



Rivera, ganador en elecciones atípicas en abril de 2017, ingeniero agrónomo, había sido capturado en Bogotá el 20 de diciembre de 2018.



En marzo de este año la Procuraduría General de la Nación lo suspendió por tres meses por presuntas irregularidades al retirar a la gerente de la ESE Divino Niño, Carolina Farinango.



“Le pedí que me dejara gobernar con la gente que conocía y ella sin autorización me grabó para decir que la constreñía para sacarla del cargo”, dijo entonces Rivera.



Como alcalde encargado de Tumaco venía laborando el abogado Jhon Jairo Preciado, quien sobre el retorno a la libertad de Rivera dijo “la justicia no es ciega, ve en la oscuridad. “En su ausencia dimos lo mejor de sí para pilotear el barco”, anotó.Pasto