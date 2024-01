'No he recibido llamadas del Gobierno': alcalde de Tuluá sobre asesinato de concejal

El pasado domingo, 31 de diciembre, fue atacado con un arma de fuego Eliecid Ávila, concejal electo de Tuluá, en Valle del Cauca. El hombre, quien había sido agredido por sicarios en la espera del año nuevo con su familia, estaba a pocas horas de su posesión.



El edil fue remitido de forma inmediata al centro hospitalario Tomás Uribe Uribe; sin embargo, en la madrugada del dos de enero murió. Gustavo Vélez, alcalde del municipio, habló con W Radio sobre los detalles alrededor de su asesinato.



(En contexto: Murió Eliecid Ávila, concejal de Tulúa que se iba a posesionar: había sufrido atentado).

El mandatario del municipio afectado informó que los responsables de la muerte del edil electo habrían sido, presuntamente, la banda criminal que se autodenomina 'La Oficina de Tuluá' o ‘La Inmaculada’.



Dicha información fue comentada por el director de la Policía del territorio, el general William Salamanca, quien confirmó que el actor material sería un menor de 17 años, que habría sido instrumentalizado por una banda delincuencial.

Facebook Twitter Linkedin

Eliecid Ávila, concejal electo de Tulúa. Foto: Redes sociales

Es indudable que hay personas que están haciendo un ejercicio político aliados de grupos criminales FACEBOOK

TWITTER

Vélez opinó que los hechos de violencia ocurridos durante esta semana y en el proceso de elecciones llevado a cabo en el mes de octubre mostraban la difícil situación política de Tuluá, en donde se evidenciaría una "alianza político-criminal".



“No puedo señalar a una persona en especial hasta que las autoridades no determinen quién es responsable, pero es indudable que hay personas que están haciendo un ejercicio político aliados de grupos criminales”, preciso el mandatario en W Radio y, además, aseguró que autoridades y otras personas en la política tienen claras relaciones con algunas bandas.



(Le recomendamos: Tragedia en Tuluá: lo que se sabe del atentado contra el concejal Eliecid Ávila).

Eliecer Avila Avila

Tuluá, Valle del Cauca

02 de enero de 2024



Elieced Avila era un concejal electo en el municipio de Tuluá por el partido Conservador quien a pocas horas de su posesión fue asesinado.



El concejal Elieced Avila es el primer líder asesinado en el 2024 pic.twitter.com/DhE8FpCkpq — INDEPAZ (@Indepaz) January 2, 2024

Lo amenazan porque él intervenía en la elección de la personería de Tuluá FACEBOOK

TWITTER

El atentado, que ha generado indignación, convirtió a Eliecid Ávila en el primer líder social asesinado en 2024, según lo informó el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El mandatario local aclaró que al concejal ya lo habían amenazado en múltiples ocasiones durante toda su campaña.



"A él lo amenazan por haberme acompañado, pero también, en mediados de diciembre, lo amenazan porque él intervenía en la elección de la personería de Tuluá", dijo.

​

Vélez informó en la emisora que ya había denunciado al director de la seccional de la Fiscalía en el Valle del Cauca que la muerte de Eliecid estaría relacionada con su petición para reiniciar el proceso de elección a la personería de Tuluá, debido a problemáticas en la transparencia de la misma.



En este sentido, también denunció que las autoridades locales no tienen la capacidad de reacción para evitar que este tipo de tragedias continúen sucediendo. Especialmente porque la Policía y el Ejército están "trabajando con las uñas, antes que no pasa nada más. No hay ni siquiera elementos".

Acciones del Gobierno ante lo ocurrido

Facebook Twitter Linkedin

Consejo de seguridad en Tuluá, Valle. Foto: Gobernación del Valle.

Vélez afirmó que falta apoyo del Gobierno Nacional para afrontar estas situaciones y repartir recursos básicos a las autoridades pertinentes. Hasta el momento, debido al ambiente de violencia del municipio, comentó que continúa ejerciendo su alcaldía apoyada de las instituciones del gobierno local y departamental.



"Lo que necesitamos urgente, sí o sí es el apoyo del Gobierno Nacional, si no lo tenemos, no vamos a poder a enfrentar a estas personas", pidió, ya que, según denuncia, existen más personas amenazadas entre los líderes elegidos a cargos públicos.



"Hay amenazas y van a seguir en la medida que empecemos a tomar decisiones que no beneficien a esta organización criminal" dijo.



Gustavo Vélez afirmó haber sido víctima de constantes intimidaciones en los últimos seis meses, desde que inició con su candidatura. Según contó, cada semana le llegaba un panfleto y, ahora, con el asesinato del concejal, recibe llamadas y carteles con más frecuencia, cada dos o tres días.



(Le recomendamos: 'Vamos a tener que hacer un exorcismo': Gobernador del Meta habla sobre la vía al Llano).

No he recibido una sola llamada de nadie, absolutamente nadie del gobierno nacional FACEBOOK

TWITTER

"No he recibido una sola llamada de nadie, absolutamente nadie del Gobierno Nacional, ni del Ministerio de Justicia, ni del Ministerio de Defensa", concluyó sobre las acciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Tras escuchar la entrevista publicada por el medio W Radio, en donde Vélez se refirió a la muerte del concejal electo Eliecid Ávila, el presidente Gustavo Petro respondió por medio de su red social X.



"El alcalde de Tuluá contará con toda nuestra ayuda", dijo el mandatario ante las amenazas y la difícil situación de seguridad que se denunció.

El alcalde se Tuluá contará con toda nuestra ayuda. https://t.co/QUFnkiZkoB — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2024

Tras lo ocurrido, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció en la tarde del martes 2 de enero de 2024, la militarización del municipio de Tuluá.



De acuerdo con Toro, se realizarán operativos para garantizar la seguridad del municipio y del departamento. "Vamos a ser operativos conjuntos con el Ejército y la Policía. Los únicos que pueden tener control territorial son las instituciones, el Estado. Lo que queremos es que la institucionalidad llegue a los lugares donde la delincuencia ha querido tomar control", explicó al respecto.



La gobernadora insistió tras el Consejo de Seguridad, desarrollado este 2 de enero, en hacer un llamado para que la Policía del departamento dé lo más pronto posible con la captura de los responsables.



De igual forma, aclaró que se ofrece una recompensa por 50 millones de pesos para quien dé información sobre los culpables.



La mandataria explicó, en conversación con el medio Caracol Radio, que la problemática de seguridad se habría acrecentado hace un año y medio debido a extorsiones que se presentan desde las cárceles del departamento.

Laura Nathalia Quintero Ariza

Redacción Úlitmas Noticias

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Lea más noticias...