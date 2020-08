Alcalde de Tuluá está encartado con 130 personas detenidas

En una estación permanecen 130 detenidos que no han podido ser trasladados a la cárcel tulueña. No pocas de ellas prefieren permanecer en ese sitio que ir a la prisión, pero municipio no dispone de recuersos para sostenimiento.



El alcalde local, John Jairo Gómez Aguirre, presentó un llamado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ante el rechazo a recibir más reclusos por la emergencia sanitaria por la crisis sanitaria.

“Se está dejando el problema en manos de los alcaldes, y los alcaldes tenemos recursos limitados, lo que hacemos es invertir la plata de los ciudadanos, en el caso mío, de los tulueños; toca usarlos con mucha responsabilidad porque son dineros públicos que son sagrados”, advirtió Gómez.

De acuerdo con el mandatario municipal, el Inpec no ha recibido más internos en los establecimientos carcelarios, de modo que el manejo de 130 personas queda a cargo de la Alcaldía y la Policía. En ese grupo hay quienes han sido detenidos por órdenes judiciales.



Aseguró que a los privados de la libertad en la estación hasta ahora no se les ha detectado el virus. "Se han debido usar dineros destinados a los tulueños para atender a una población que está a cargo del Inpec. En el municipio no tenemos vigilancia ni alimentación para atender esta situación".

Durante el fin de semana, el gobierno de la gente para la gente de la mano con la fuerza pública, sorprendió 26 fiestas clandestinas en la ciudad de Tuluá, violando el toque de queda y ley seca. pic.twitter.com/pZ9w20kGop — Alcaldía de Tuluá (@AlcaldiaDeTulua) August 10, 2020

Un reporte dice que en la cárcel hay 150 detenidos, de los cuales uno murió por coronavirus, 129 se han recuperados y 20 están con el virus activo.



En el pabellón de mujeres se presentó un contagio de 90 internas pero se han ido recuperando.

De los 22 mil casos confirmados de covid-19, 354 corresponden al municipio de Tuluá.



Uno de los riersgos está en que al municipio se le agoten los recursos y se presentan acciones judiciales para libertades masivas.