Alcalde de Pasto denuncia presuntas anomalías en 2 secretarías

El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, admitió presuntos casos de corrupción en las secretarías de Tránsito y Transporte, y Planeación, pero aseguró que fueron investigados por su Administración y puestos en conocimiento de los órganos de control y fiscalización correspondientes.

“En esta Administración no tapamos nada”, expresó el funcionario al señalar que el caso pasó a estamentos de control fiscal.



“Los principios de legitimidad, honradez y transparencia no se han roto”, dijo y reconoció que se detectaron los dos casos puntuales “que en este momento hacen curso tanto en la Contraloría Municipal, como en la Procuraduría y la Fiscalía”.



Según Obando, en el caso de la Secretaría de Tránsito y Transporte dijo que desde el año 2017 se cuenta con las pruebas consistentes en videos que sirvieron a la postre para presentar las denuncias respectivas.



Sobre la Secretaría de Planeación declaró que fue su administración la que descubrió un recibo por 23 millones de pesos pero cancelado por la suma de 15.000 pesos, al igual que otro recibo por 330 millones de pesos pero cancelado por 25.000 pesos.



“En este último caso, el 27 de diciembre,se descubrió quién deja de pagar, cómo se hace y por obra de magia el 28 de diciembre cancela, esa una cifra demasiado grande para poderse tener de un día para otro”, recalcó.



“Estas denuncias se hicieron, el dinero lo recuperó el Municipio, los dos casos fueron investigados por la administración”, sostuvo el alcalde, quien argumentó que el asunto fiscal se ha resuelto pero no el penal”.



Sobre las investigaciones que adelantó la Contraloría municipal en la Secretaría de Tránsito, el alcalde declaró que encontró algunas inconsistencias, sin embargo, calificó su informe como “impreciso y no es real”, al explicar que no son 1.200 millones de pesos los que dejaron de ingresar a las arcas del Municipio de Pasto, sino una suma aproximada a la mitad de ese valor.

“Son 19 casos concretos en la Secretaría de Tránsito, 10 de esos corresponden a tramitadores con los que no tenemos relación alguna”, enfatizó 0bando, quien añadió que los restantes 9 son funcionarios con distinta vinculación y de esos 8 vienen de pasadas administraciones municipales.



Esos 9 funcionarios comprometidos fueron desvinculados de manera provisional, hasta tanto se den los resultados de las investigaciones.



Por su parte el secretario de Tránsito y Transporte Municipal, Luis Alfredo Burbano, indicó que hay un grupo de personas externas a esta dependencia que están “engañando” a la comunidad y hay funcionarios que se han prestado para realizar malas prácticas.



“Desde el año 2017 se han venido colocando en conocimiento de las autoridades estos hechos”, dijo y anunció que existen 5 casos más de presuntos hechos de corrupción que son objeto de investigación por las autoridades competentes.



El funcionario señaló que ante los casos descubiertos se han tomado medidas con funcionarios de planta y de contrato, y hasta con tramitadores que fueron sacados del interior de esa dependencia.



“Hemos colocado sistemas de seguimiento con cámaras, los vamos a ampliar, se hace necesario cubrir la parte externa de la Secretaría”, dijo y añadió que en la semana anterior se detectaron “personas externas que pretenden engañar y sacar los vehículos sin el cumplimiento de todos los requisitos”.

Puso de presente que hay personas que sabiendo que un seguro obligatorio tiene un valor de 500.000 pesos, pero luego recibe solamente el recibo por un valor de 30.000 pesos que luego lo presenta para adelantar sus trámites ante la Secretaría de Tránsito.



“Obviamente cumple a simple vista casi todos los requisitos, pero en los procesos de verificación se puede observar que no corresponde a la verdad”, aseguró Burbano.



Luis Armando Burbano, quien se desempeña como secretario de Planeación de Pasto indicó que los presuntos hechos de corrupción en su dependencia se relacionan con licencias de construcción y la vulneración en los procesos con la documentación necesaria.



Denunció el funcionario que fueron vulnerados o alterados documentos sobre normas urbanísticas, concepto de uso de suelo y liquidaciones de impuesto de construcción y compensación de espacio público.



Por lo anterior pidió a la ciudadanía evitar a los intermediarios y mejor adelanten las solicitudes de licencias de construcción de manera personal.



“Las Curadurías que son las que expiden estas licencias reciben finalmente una información que no se apega a la verdad, no es legal”, aseguró.



De acuerdo con Burbano estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades desde el año 2017 la documentación adulterada, “estamos trabajando para que estos procesos sean mucho más directos y protegidos de los intermediarios”, anotó.



La Fiscalía comprobó que las sospechas de los funcionarios de la Alcaldía de Pasto eran ciertas cuando a finales de mayo pasado reveló que una Fiscalía Especializada con servidores del CTI y el apoyo del Ejército Nacional en 6 allanamientos realizados en diferentes sitios de la ciudad, lograron la captura de 12 hombres y 6 mujeres por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, concusión, falsedad material en documento público, falsedad personal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y abuso de confianza.



“Los investigadores del CTI Nariño, adscritos a la Estructura de Apoyo, evidenciaron la existencia de una posible red de corrupción al interior de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal – STTM de Pasto, denominada El Cartel de los Tramitadores, que al parecer vendría cometiendo irregularidades como trámites fraudulentos, salida de vehículos de manera anormal, manipulación ilícita de los sistemas de información que alimentan el RUNT y cobros de dinero por no sancionar alcoholemias y comparendos”, indicó en un comunicado la Fiscalía.



Entre los capturados figuran funcionarios administrativos, agentes de tránsito, contratistas y tramitadores.



Durante los procedimientos las autoridades incautaron abundante material probatorio, entre equipos de cómputo, cédulas de ciudadanía, Soat, trámites de salida de vehículos, documentos auténticos y falsos, así como dinero en efectivo.



