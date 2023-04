Por el desacato de una tutela presentada en el 2021, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, será arrestado y deberá pasar cinco días en la cárcel.



Así lo determinó el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira al considerar que el mandatario local incumplió un recurso presentado por la Personería de Palmira orientado a solucionar problemas de salubridad, hacinamiento y alimentación que padecen las personas que se encuentran detenidas en los Centros de Atención Inmediata (CAI) de dicho municipio.



“La Sijín de la Policía Judicial seccional Cali, o quien haga sus veces, a fin de que hagan cumplir en sus instalaciones el arresto de cinco (5) días al doctor Óscar Eduardo Escobar García en calidad de alcalde, por no procurar la efectividad del fallo de tutela n.° 015 proferido el 25 de febrero de 2021 conforme en lo expuesto en esta providencia″, detalla el documento del juzgado.



El fallo también le solicita al Consejo Superior de la Judicatura del Valle del Cauca que el mandatario pague lo correspondiente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Todo lo deberá cumplir en un plazo de diez días de la notificación.



El personero de Palmira, William Andrey Espinosa, dice que inicialmente realizaron unas mesas de trabajo para buscar soluciones al problema carcelario, sin éxito alguno. Esto lo llevó a instaurar una acción de tutela en el año 2021, que según Espinosa, no se cumplió.



Según lo manifestado por el funcionario, dos años después de instaurada la tutela la situación carcelaria sigue con un hacinamiento del 200 por ciento.



Por el momento, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar no se ha manifestado de manera oficial ante esta decisión del juzgado.



Cabe recordar que en días anteriores, la Procuraduría General de la Nación le había formulado un pliego de cargos al alcalde Escobar, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de prestación de servicios cuando trabajaba como director del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Alcaldía de Cali.

Esta investigación ya fue archivada dos veces por la Contraloría de Cali porque no encontró ninguna irregularidad. El presunto detrimento de 3 millones de pesos jamás ha sido probado. pic.twitter.com/8JTDzaKDE7 — Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) April 16, 2023

El mandatario reaccionó y aseguró que esa investigación ya fue archivada en dos ocasiones por la Contraloría de Cali porque no encontró irregularidades.



“El presunto detrimento de 3 millones de pesos jamás ha sido probado”, reiteró Escobar al manifestar que hay personas que buscan atacarlo al ‘rencauchar’ este tipo de procesos.

jOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI