'No podré ir al entierro de mi papá, tengo covid': Alcalde de Palmira

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Palmira (Valle del Cauca) dijo que se tomó la prueba por prevención y pidió a personas cercanas que se sometan al examen y permanezcan en cuarentena hasta conocer los resultados.



Su anuncio fue en estos términos: "Para mí, es muy importante hablar de la transparencia y honrar la confianza que me han entregado como alcalde. Por eso, quiero que sepan que hace pocas horas fui notificado que tengo covid-19".

(Lea también: Padre denuncia que querían hacer pasar a su hijo por muerto de covid)



El pasado martes, el alcalde Escobar se tomó el examen y recibió el resultado este jueves, cuando afrontaba el duelo por el fallecimiento de su padre Óscar Marino Escobar, de 97 años, quien fue integrante de la junta directiva de Fenalco y la Cámara de Comercio local.



"Estoy golpeado anímicamente, pero debo ser responsable como alcalde y evitar cualquier foco de contagio. Estoy bien de salud y soy asintomático... Así que esto me obliga a tomar unas decisiones extraordinarias", dijo el mandatario, quien pidió a sus más cercanos tomarse la prueba. También a quienes tuvieron contacto con él en los últimos 14 días.

Quiero aprovechar lo que me está pasando para reflexionar sobre lo que me está ocurriendo. Y debo decir que el día de hoy ha sido el de más casos de COVID-19 hasta ahora: doce casos nuevos, y yo soy uno de ellos. Ahora somos 185 los contagiados. — Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) July 3, 2020

El alcalde Óscar Eduardo Escobar y su padre Óscar Marino Escobar Foto: Archivo particular

Esta semana, el alcalde hizo un llamado de alerta a los palmiranos ante el aumento de casos. El jueves se reportaron 12, para sumar 185 positivos para coronavirus.



"Nuestra tasa de contagio es baja, pero no debemos confiarnos. Estamos alcanzando el pico. Se los cuento porque así como me está pasando a mí, les puede pasar a ustedes. Y una de las consecuencias es que yo mañana, por ejemplo, no podré ir al entierro de mi papá".



(Le recomendamos leer: Periodista narra su calvario como paciente covid en clínica de Bogotá)

El mismo jueves, Escobar pidió a los ciudadanos de Palmira no salir en forma masiva al Día sin IVA y no incurrir en las aglomeraciones de la primera jornada con ese descuento. Su administración dispuso un horario de mañana para los ciudadanos cuyas cédulas terminan en impar y en la tarde para los de par.



"Entiendo que es un alivio para los comerciantes. Ustedes saben que mi papá también lo fue y, si estuviera vivo, se estaría preparando para vender mañana, pero debemos ser muy responsables con los niveles de contagio que hay ahora. Por favor cuídense mucho. Seguiré gobernando con responsabilidad hasta que mi estado de salud me lo permita, y desde mi casa. Muchas gracias".

CALI