Es urgente que en Jamundí se unan las capacidades del Gobierno Nacional, de la gobernación del Valle y la alcaldía de Jamundí con alcaldes de Cali, Buenaventura y del norte del Cauca para hacerle frente a la situación de orden público en el sur del departamento.



Ese llamado lo hizo el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, en entrevista con EL TIEMPO, tras los dos más recientes atentados, uno con carro bomba y el segundo con granada contra el Ejército, en menos de 24 horas. Estos atentados ocurrieron el mismo 21 de diciembre. En el año van seis atentados en Jamundí.

Según la Alcaldía de este municipio y la Gobernación del Valle del Cauca, el fenómeno se debe al tráfico de armas y drogas en este corredor que colinda con el también agitado norte del departamento caucano.



El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dijo que persisten fuerzas de disidentes de las Farc, como el grupo 'Jaime Martínez'.



También hay otras fuerzas del narcotráfico que se han enfrentado a los 'Pelusos'. En esta disputa también se suma el grupo armado Eln.



El grupo 'Jaime Martínez' delinque en la zona rural de Jamundí y en parte del nororiente del Cauca. Tiene su centro de operaciones en zona del Naya, entre Valle y Cauca, en inmediaciones del municipio caucano de Suárez.



Sobre los dos atentados, uno el carro bomba en el kilómetro 3 de la vía al corregimiento Potrerito y una granada contra la Policía Militar en zona urbana de Jamundí, en el sector Portal del Jordán, sostuvo que informes de inteligencia de las autoridades atribuyen ambos hechos a la disidencia de las Farc ' Jaime Martínez'.



En el caso del carro bomba, el vehículo fue detonado luego de ser abandonado en en el sitio donde tropas del Ejército hacen patrullaje o algún tipo de requisas. En la noche del 21 de diciembre fue lanzado un artefacto explosivo contra la Policía Militar. Allí ha dos batallones.



"Son hechos que buscan desestabilizar a la sociedad civil, generar zozobra y para atentar contra la Fuerza Pública, contra la Policía, nuestro Ejército", anotó.



Pero señaló que Jamundí no puede estar aislado de intervenciones que son nacionales, teniendo en cuenta que lo que sucede en Nariño y Cauca repercute en Jamundí, debido a que colinda con el norte caucano. "Es la visagra hacia esas zonas", reiteró el mandatario Ramírez.



Recordó que Jamundí está en el mismo corredor hacia el municipio Buenos Aires, en el norte del Cauca, donde una emboscada dejó seis soldados muertos y otros siete heridos, el pasado 6 de diciembre.



"Jamundí tiene una situación estratégica no solo con está pasando con cultivos ilícitos, sino el tráfico de estupefacientes. Jamundí es la visagra del corredor del Naya para sacar droga hacia Buenaventura, hacia el exterior", indicó.



Hizo un llamado en cuanto que Jamundí es un municipio que no ha sido tenido en cuenta en estrategias claves del Gobierno Nacional, por ejemplo, en materia de sustitución de cultivos ilícitos.



Dijo que en los últimos 20 años han aumentado. Se habla de 2.400 y 3.000 hectáreas.



"El municipio tiene unas capacidad institucionales que nos son suficientes". Dijo que se redujeron capacidades del Batallón de Alta Montaña.



Señaló que hay 120 policías para 220.000 habitantes que hacen presencia en Jamundí. "Que Jamundí se priorice, que lleguen más unidades del Ejército", pidió Ramírez.



Explicó que pese a las deficiencias en cuanto al pie de fuerza, los homicidios han reducido en un 13 por ciento en todo este 2022 en relación con el mismo lapso del 2021. Dijo que hay tres homicidios menos. El año pasado fue 101 y el objetivo es cerrar este año con una tasa de menos de 100.



Las masacres son otros de los hechos que también han afectado el orden público de Jamundí.



Fue el mismo grupo 'Jaime Martinez' al que el Ejército y la Policía atribuyeron la masacre perpetrada el 18 de octubre de 2019. En ese entonces, fueron acribillados tres hombres y una mujer.



En enero de 2020 se registró otra, cuando cinco personas murieron con disparos de gracia y tres vehículos fueron destruidos.



"Con acciones en territorio y voluntades para alcanzar la paz, pero no con intimidación".



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI