Alcalde de Jamundí confirma que encontraron sin vida a padre e hijo secuestrados

Jamundí se despertó este lunes 4 de diciembre con una lamentable noticia. El alcalde Andrés Felipe Ramírez confirmó que fueron encontrados los cuerpos sin vida del padre y el hijo oriundos de Nariño que habían sido secuestrados el pasado jueves en la zona rural del municipio.



El hallazgo de los cuerpos, tal como manifestó el alcalde, tuvo lugar en el corregimiento de Potrerito.



"Jamundeños y comunidad. Nos levantamos con la lamentable noticia de que encontraron dos cuerpos en el corregimiento de Potrerito. Desafortunadamente las características de las personas corresponden al padre e hijo secuestrados el pasado jueves. Una noticia muy dolorosa. A su familia y amigos nuestra solidaridad. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar esta situación. Jamundí debe ser un territorio de paz", escribió en su cuenta de X.

La mención de los hechos de da un día después de que se lograra la liberación de otras dos personas que trabajan para una constructora y que habían sido capturas por las disidencias de las Farc-Ep, el pasado 28 de noviembre.



En ese momento, el alcalde manifestó que continuaban las labores de búsqueda y liberación del padre y su hijo de 17 años que fueron secuestrados el jueves 30 de noviembre en el corregimiento de Villacolombia, donde se encontraban pasando tiempo de recreación.

Los informes preliminares dieron a conocer que padre e hijo serían oriundos de Nariño y se movilizaban en una camioneta de alta gama antes de quedar en cautiverio.

Tras la confirmación de este secuestro, hace cuatro días, la gobernadora electa Dilian Francisca Toro envío un mensaje al ministro de Defensa, Iván Velásquez, solicitando desplegar un plan candado y reforzar la seguridad en esta zona del departamento vallecaucano.



"Señor @mindefensa por favor, dé orden perentoria de desplegar un plan candado con toda la fuerza pública disponible en la zona y si es necesario, traer refuerzos para liberar a los secuestrados y acompáñeme en mi propuesta de un plan de seguridad regional para el suroccidente del país", expresó.



Asimismo, aseguró que "Jamundí no puede seguir siendo epicentro del secuestro". Palabras que molestaron al alcalde Andrés Felipe Ramírez, que por medio de su cuenta de X le contestó a la nueva gobernadora: "Gobernadora electa @DilianFrancisca, Jamundí no es el epicentro del secuestro. Respetuosamente le solicito una corrección sobre sus últimas declaraciones. No podemos estigmatizar unas poblaciones que son víctimas de una guerra que como país no hemos podido sanar", comentó.

