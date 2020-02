Exalcalde de Candelaria rechaza señalamientos por muerte de activistas

En Candelaria, líderes del municipio, políticos, delegados de Colombia Humana y miembros de la comunidad claman por justicia para capturar a los autores del asesinato de los activistas Jhónatan Borja e Iván Giraldo, ocurrido el jueves pasado, en Palmira.



Sectores políticos de oposición dicen que los asesinaron por denunciar. Policía Valle y Fiscalía intentan aclarar doble crimen.

Al tiempo, el exalcalde de Candelaria, Yonk Jairo Torres, les salió al paso a señalamientos e insinuaciones de que ambos crímenes tendrían una presunta relación con su Administración.



“Estando en Quibdó observé cómo en las redes sociales empezaron a publicar un suceso muy triste era la muerte de dos ciudadanos candelareños y candidatos de la ciudad entristecen a familiares y amigos. Las publicaciones irresponsables, encabezadas por senadores, exdiputados, exconcejales, algunos medios de comunicación y ciudadanos del común donde directa o indirectamente me inculpan o insinúan que ese vil crimen se hubiera gestado desde acá”, dijo el alcalde Torres. “Nunca ha pasado por mi mente hacerle daño a nadie”, afirmó Torres.

Torres agregó que los asesinatos de los activistas siguen siendo materia de investigación. “No estoy de acuerdo con quienes dicen que en Candelaria se volvió peligroso hacer política”, anotó Torres.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, informó que la recompensa para hallar a los culpables del doble asesinato se elevó, pues inicialmente estaba hasta en 30 millones de pesos y luego pasó a los 100 millones.



Así mismo, Colombia Humana informó que había amenazas contra los activistas, identificados como Jhonatan Borja e Iván Giraldo, candidatos a la Alcaldía y al Concejo de Candelaria, respectivamente. Les dispararon cuando se movilizaban en un carro Kia por el barrio Betania de Comfandi, en Palmira.



El segundo vicepresidente del Senado, Alexánder López, quien conocía a las víctimas indicó: “Jhónatan e Iván, eran líderes sociales que no les importaba denunciar públicamente las irregularidades que se estaba presentando con la contratación en la alcaldía de Yon Jairo Torres; por eso invito a todos los colombianos a que nos sumemos al plantón que de manera pacífica adelantarán los habitantes de Candelaria, en el parque principal de ese municipio, en protesta por el asesinato de sus dos lideres y en el marco del paro cívico exigiendo que el asesinato de Jhónatan Borja e Iván Giraldo no queden en la impunidad”.



El senador López aseguró. “Seis congresistas de la bancada de oposición estuvimos este domingo en Candelaria rindiéndoles un homenaje a Jhónatan Borja e Iván Giraldo y participando en un plantón que se organizó en el parque principal de Candelaria para decirles a los candelareños que no están solos, que adelantaremos todas las acciones necesarias para que estos dos asesinatos no queden en la impunidad”.



CALI