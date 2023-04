El escandaloso video de Martín Alonso Mejía, alcalde de Calima El Darién, bailando semidesnudo en un bar del municipio lo tiene en la mira de las autoridades. A la par de la investigación que le abrirá la Procuraduría, Érika Soto, su pareja, quiere poner punto final a las especulaciones y críticas por su comportamiento.

(En contexto: Alcalde exhibicionista: Procuraduría investigará a Martín Alonso Mejía).

Por el episodio que ocurrió durante la Semana Santa, Soto aseguró que hay versiones distintas, pues "la gente habla por hablar".

Según dijo, el dueño de la discoteca lo invitó a pasar un rato. Sin embargo, al tomar un trago se sintió mal y luego perdió la memoria.

"Recuerda cuando llegó al sitio y cuando se sentó en la barra con el dueño de la discoteca. De ahí, no recuerda nada más", afirmó Soto el charla con Caracol Radio.

El gobernante fue visto bailando semidesnudo en una discoteca. Foto: Twitter: @lorenzolizarazo

(Siga leyendo: ¿Escopolaminado? Alcalde aparece en clínica tras desvestirse en discoteca).

Sobre el video que ha sido calificado como grotesco dijo: "Estaba bailando, pero lo que pasa es que cuando uno está bajo el efecto de una droga uno no es consciente de lo que hace. Yo no lo estoy justificando, pero le hallo razón. Si usted está con los efectos de un alucinógenos, obviamente no es usted".

Aunque no mencionó qué clase de sustancia arrojaron los exámenes médicos, sí enfatizó en que Mejía se intoxicó y, por ello, permanece bajo observación en una clínica de Cali.

"Le coloraron una sustancia, lo cual le ocasionó cambios en su personalidad. (...) En este momento todo el mundo lo está atacando porque él ni siquiera puede hablar bien", sentenció.

Además, criticó fuertemente cómo actuó el dueño de la discoteca, quien ha negado que en su establecimiento vendan licor adulterado o con sustancias: "¿Por qué no nos llamó para que fuera a recogerlo cuando estaba mal? Él no estaba pendiente. ¿O es que él estuvo detrás de Martín como para decir que no le dieron una droga?".

(En contexto: Alcalde exhibicionista: dueño de discoteca desmiente venta de licor adulterado).

Alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía, en clínica de Cali. Foto: Archivo particular

Soto, quien hace más de cinco años tiene una relación con el mandatario, enfatizó en que desde que es funcionario público ha sido objeto de críticas de algunos sectores políticos.

"Él tiene una oposición muy fuerte. Al árbol que más tiene frutos es al que más le tiran piedras. Entonces, hace una cosa mala y se la resaltan 1.000 personas. Hace una 100.000 cosas buenas y nadie dice nada", reprochó en la emisora citada.

Procuraduría investigará a Martín Alonso Mejía

La indagación disciplinaria del ente contra Mejía se debe a que, al parecer, "protagonizó actos de exhibicionismo, cuando mostró sus genitales e intentó desnudarse frente a diferentes personas que se encontraban en el establecimiento nocturno de nombre El Bohío".

La Procuraduría informó que Mejía podrá, durante esta etapa, confesar o aceptar su responsabilidad respecto de los hechos disciplinarios relevantes.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS