En su discurso de cierre de la I Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico, que se realizó el miércoles y jueves pasados en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, el presidente Gustavo Petro Urrego, abrió un debate nacional, y hasta internacional, acerca de la legalización de la marihuana.

Incluso, el primer mandatario propuso realizar un diálogo regional en el departamento del Cauca para hablar del tema.



En su intervención, Petro les preguntó a los alcaldes de la zona andina del Cauca, municipios de Miranda y Corinto, entre otros: “¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia, sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares porque en media parte de la humanidad es legal. ¡¿Qué, va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis? ¿O van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? ¿Por qué no pueden?!”



El Presidente precisó que si se legaliza el cannabis llegará el momento de sacar mucha gente de las cárceles porque simplemente se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal, que es el cannabis de todas las formas como lo utilizan.



La propuesta del Presidente tuvo eco en la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien en su cuenta de Twitter dijo: Respaldo la propuesta de @petrogustavo de legalizar el consumo y producción del cannabis. 18 estados de EE.UU. ya legalizaron la marihuana recreativa y mueven 18.000 millones de dólares. El mercado global es de más de 200 millones de consumidores”.



Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, explicó que está de acuerdo con la legalización de la marihuana en el país, pero se distancia de la propuesta del Presidente en algunos aspectos.



“Tengo puntos coincidentes con el presidente Petro y puntos distintos. Los coincidentes es que sí debe haber una legalización de la marihuana para uso medicinal, industrial y lúdico”, afirmó Ospina.



“Me diferencio de él en que sea por la libre, porque por el contrario creo que el cultivo ordenado de la marihuana, puede ser una gran renta para los municipios y para tener fondos que nos posibiliten atender las adicciones”, recalcó.



El Alcalde de Cali plantea crear una empresa del Estado dedicada a la producción y venta de marihuana para uso medicinal o recreativo del país.



"He tomado la decisión de presentar al Concejo de nuestra ciudad el Acuerdo que crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Empresa Distrital Cannabis Cali

Orientada al cultivo , producción y comercialización de Cannabis para uso medicinal , industrial y recreativo", escribió en redes.



Explicó que tal como el Estado controlaba la venta de licor, y fueron surgiendo las industrias licoreras de cada departamento, sería la hora que en busca de legalizar la marihuana en Colombia, exista una base estatal para poder gestionar los recursos de la producción del cannabis en la región.



La idea es que la renta que ingresaría a Cannabis Cali se destinaría a dos procesos. Uno es de robustecer con recursos el sistema de salud público de la ciudad con una tasa de aporte por cada venta.

He tomado la decisión de presentar al Concejo de nuestra ciudad el Acuerdo que crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado . Empresa Distrital Cannabis Cali

Sin embargo, a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no les suena la idea de legalizar el cannabis sin licencias. “Estos que se hacen llamar ‘el cambio’, dicen que consumir chitos, mortadela, obleas, salchichón y gaseosa es muy peligroso para la salud, pero la marihuana recreativa y la coca hay que despenalizarla”, aseveró.

¿Y la cocaína?

Con respecto a la siembra de cultivos ilícitos, el Presidente de Colombia apuntó que debido a la desigualdad, la exclusión, el olvido, el Pacífico colombiano se convirtió en la principal zona productora de cocaína y la respuesta desde los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos es “llenar esa zona de militares”, ante lo cual, los dueños del negocio lo defienden “con su billete y armas” y van muriendo “negros, jóvenes negros matan a jóvenes negros”.



Expresó que la manera de enfrentar la cocaína no es con fusiles, la manera de enfrentar la cocaína es con igualdad social, con prosperidad social, con las oportunidades de la vida. El joven sabe que se puede ganar un billete si acepta el fusil, pero es porque no tiene nada al otro lado. No hay universidad, no hay colegio, no hay trabajo, no hay posibilidad productiva”.

La voz del Pacífico

En su primera salida de Bogotá hacia las regiones como presidente de la República, Gustavo Petro visitó a los alcaldes del Pacífico, quienes se reunieron para pedir que se le deje de dar la espalda a su región.



Y Petro se comprometió a hacerlo, pues es el clamor del pueblo que lo eligió como mandatario. “Quiero ver que el Pacífico colombiano deje de ser la única zona litoral del océano Pacífico pobre. El Pacífico colombiano es el único pedazo de la olla del Pacífico pobre. Eso se debe a que Colombia ha sido gobernada por los herederos de los esclavistas, pero ahora están en el gobierno los herederos de los esclavos”, dijo.



Tras escuchar las peticiones de los alcaldes –asistieron 45 del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca –, el Presidente reconoció que son muchas falencias las que hay en esta región porque históricamente ha sido ignorada e incluso aseveró que la dura realidad del litoral Pacífico va liga al racismo.

