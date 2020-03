Alcalde de Cali y Gobernadora del Valle irán a pruebas de conavirus

El alcalde de Popáyán, Juan Carlos López, participó el pasado 14 de marzo en un encuentro de alcaldes y gobernadores convocado por el presidente de la Reoública, Iván Duque, en Bogotá.



En ese evento estuvieron los dos mandatarios de esta región. Pasada la medianoche del jueves, López anunció que la prueba para coronavirus le había salido positiva.

Unos minutos después el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que solicitará este viernes la prueba de coronavirus pese a que no ha tenido síntomas pero "debe cuidar y cuidarme....

He solicitado que mañana me realicen la prueba de coronavirus , estoy bien sin sintomas ni signos , pero debo cuidar y cuidarme . Caleños y Caleñas la meta es vencer y activar todas nuestras capacidades. Desde mañana ingresamos a aislamiento por todo el fin de semana — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 20, 2020

En el mensaje, Ospina no hace expreso si eso tiene que ver con los resultados recibidos por su colega en la capital del Cauca.



"Debemos funcionar pensando en que el # de casos es sustancialmente mayor al notificado , la contención aereportuaria no fue suficiente ( No es el momento para el requerimiento , ya se procederá) Nos toca pasar a extremar medidas . Cali necesita que todos tomen conciencia", ha trinado el Alcalde caleño.



A las 8:30 de la mañana del viernes la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también anunció que se someterá a la prueba. "Es necesario descartar contagio ya que en Bogotá compartí ámbito con el Alcalde de Popayán, el Dr. @jclopezcastri

, a quien aprovecho para desearle una pronta recuperación".

Aunque me encuentro muy bien y no tengo síntomas, me realizaré prueba preventiva del coronavirus #COVID19. Es necesario descartar contagio ya que en Bogotá compartí ámbito con el Alcalde de Popayán, el Dr. @jclopezcastri, a quien aprovecho para desearle una pronta recuperación. — #ClaraLuzGobernadora (@ClaraLuzRoldan) March 20, 2020

Tanto la Gobernadora como el Alcalde han declarado que se encuentran sin una sintomatología y pasan por condiciones de salud normales, pero dicen que se debe responder con responsabilidad a este momento.