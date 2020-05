Alcalde de Cali teme que por afanes de reactivación crezca contagio

“Mucho me temo que la apertura y flexibilización de la cuarentena comienza a manifestarse con mayor cantidad de contagios. O aprendemos que esta apertura demanda autocuidado y responsabilidad de todos o caminamos directo al peor escenario, recesión económica y pandemia sin control. Necesitamos esforzarnos más. Y todo aquel que fue notificado positivo debe asumir responsabilidad con su aislamiento y cuidado de su familia”, dijo Ospina.



El Alcalde ha debido enfrentar una fiesta sexual, acciones de emergencia en la plaza de mercado de Santa Elena y dos estaciones de Policía, y anunciar que el municipio asumirá el último viaje de venezolanos a su tierra pero que el Presidente debe ayudar en el problema de la migración desde la frontera con Ecuador.

El alcalde Jorge Iván Ospina, quien es médico, mantiene su llamado de no perder el sentido en este proceso con actos desmedidos, como los de fiestas o desatención a las normas sanitarias.



Cali llegó a las 60 muertes al reportarse las de una mujer, de 89 años, que padecía Epoc y un hombre, de 65, com enfermedad y tabaquismo. En Buenaventura murió una mujer, de 56 años y que tenía diabetes.



El Valle del Cauca alcanzó la cifra de 1557 contagiados, con lo que sigue a Bogotá (4892). Atlántico es tercero con 1.383 y le siguen Bolívar con 1.051 y Meta con 940.



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, reseñó que se ha pasado por la fase de preparación mediante la difusión del tema en distintos sectores. Luego se fue adoptando el cerco epidemiológico que se ha puesto en una plataforma virtual que permite definir la estrategia de contoles. En esa mira fue creado el grupo de los caza covid-19 para buscar posibles contagios y a quienes no atiendan las normas.



En el proceso se han adoptado la teleasistencia y atención domiciliaria con participación de médicos. En esta fase de mitigación se ha trabajado con microterritorios, las zonas calientes y la búsqueda de contagios.



"Mientras tanto, se han venido proparando las institucioines de salud e identificando cuándo podríamos tener el pico que lo esperamos en junio, sino cambia la situación, con una tasa estable de transmisión. De acuerdo con los epidemiólogos se toman decisiones", dijo Torres.



Desde el lunes unos 12.000 trabajadores se sumaron a los 149.000 que ya venían trabajando desde el 27 de abril en los sectores de construcción y manufacturas.



Según el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés, el impacto por la pandemia mantiene la ciudad doblegada y así será por mucho tiempo.



La reincorporación esperada era de otros 118.504 trabajadores a partir del lunes. Pero la realidad es otra. De acuerdo con el CIEC, han retornado, 12.000, es decir, que apenas ha vuelto el 10 por ciento de esa población.



La reactivación de actividades l municipio de Cali empezó de manera gradual en la Secretaría de Movilidad de la ciudad, bajo la alerta ante reportes de contagio.

Los bancos ya extendieron sus jornadas a las 4 p. m.



El Centro Administrativo Municipal (CAM) fue sometido a higiene con el último viaje que el municipio asume para venezolanos a ese país. Ayer los migrantes ocupaban el Parque Panamericano.