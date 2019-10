No me importa que me digan 'Armitache': alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, salió al paso a los cuestionamientos que en las ultimas semana ha venido recibiendo de miembros de la comunidad, entre ellos, el presidente del Concejo, Fernando Tamayo, y un candidato al Concejo de la ciudad por los taches y los bolardos en las vías.

El mandatario de los caleños dijo: "No me importa que me digan 'Armitache'". Manifestó que es un medida para que la ciudadanía tenga en cuenta el respeto de las normas viales, como no exceder la velocidad y respetar el paso de los peatones.



Dijo que la acción de tutela, en caso de salir negativa, deberá ser acatada por el próximo alcalde que quede electo el 27 de octubre. "Si la tutela dice que tenemos que quitar los taches, pues que los quite el próximo alcalde, ya oí a un candidato que decía que a las 72 horas los iba a quitar todo, bueno! pues que los quite a ver si se muere gente por cuenta de quitar los taches", sostuvo Armitage.

Estos fueron los bolardos simbólicos que la semana pasada puso el candidato al Concejo Fabio Orejuela en gradas de acceso al Centro Administrativo Municipal (CAM). Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

El concejal Tamayo señaló que la acción de tutela obedecería a que la decisión de los taches y los bolardos no habría sido consultada al cabildo municipal.



Añadió: ""Ni los taches son míos, ni son de mi hija, como dicen, yo no tengo fábrica de taches, que yo sepa ahí no han puesto ninguna barra", al referirse a señalamientos de que su hija sería dueña de una empresa de taches.



"Los 'Armitaches son ejemplo de la falta de planeación e improvisación en los proyectos de inversión en la ciudad y evidencian el deficiente control y seguimiento a los proyectos aprobados por el Concejo de Cali”, dijo el candidato al Concejo de la capital vallecaucana Fabio Orejuela.



Orejuela dijo también, que “los concejales han sido malos amigos de la ciudad” porque no han salvaguardado ni representado los intereses de los ciudadanos como los obliga su posición, por esto Orejuela los cataloga como “cómplices silenciosos de este despilfarro”.



