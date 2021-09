'A nadie le debe molestar que un joven sea empleado: Alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a la investigación preliminar que abrió la Procuraduría General de la Nación por contratar presuntamente a integrantes de la llamada primera línea en la Administración Distrital.



“Que los jóvenes tengan trabajo es parte de la misión de una sociedad y a nadie le debe molestar que un joven sea empleado, -que cumpla con los requisitos por supuesto-, que sea garantía de un buen servicio y garantía a la ciudad sin importar que sea de primera o quinta línea o de ninguna línea”, expresó el mandatario caleño.



Además se refirió a aquellas personas que invitan a investigar al mandatario caleño por este tipo de actuaciones.



“Quienes animan a que investiguen a un alcalde por querer emplear a los muchachos creo que están equivocados y creo que no están haciendo las lecturas correctas de una sociedad”, dijo Ospina Gómez.



En horas de la mañana, el mandatario caleño, en entrevista con Caracol Radio, aseguró no conocer el documento por parte de la Procuraduría y agregó que no incurrió en ninguna irregularidad porque considera que “los temas sociales se deben resolver con inversión social.



La semana pasada se había generado una polémica por el anuncio del alcalde Ospina por la contratación de personas entre los 18 y 25 años de edad para realizar trabajos de reparación y reconstrucción de elementos que fueron afectados por disturbios durante el paro.



“Vamos a incorporar a 10 mil jóvenes a procesos de capacitación, con subsidios de alimentación y de transporte, queremos que vayan a la universidad para que se eduquen para el trabajo y que terminen su bachillerato", expresó en ese entonces Ospina Gómez.



CALI

