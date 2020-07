Alcalde de Cali reitera que demandará a EPS por demoras en pruebas

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, reiteró su intención de ejercer acciones legales contra de las EPS durante una entrevista que le acaban de hacer en un noticiero de televisión.

Las críticas de Ospina hacia las EPS por la demora en las pruebas covid-19 no son nuevas. Desde hace varias semanas ha venido quejándose por la demora de 15 días hábiles y hasta más en la entrega de los resultados.



Ospina sostiene que, incluso, en algunos casos los resultados de las pruebas llegan cuando el paciente ya ha fallecido debido al virus.



"Es inconcebible que el comercio esté a media marcha y los irresponsables de las EPS no entreguen los exámenes oportunamente. Los vamos a denunciar penalmente porque ellos están recibiendo la plata y sin embargo no le responden a la sociedad en esta pandemia", trinó el lunes pasado el alcalde Ospina.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también se ha quejado de las demoras de las EPS con las pruebas: "De las EPS necesitamos las pruebas. Es continua la queja de personas diciéndonos que les anuncian que les van a tomar las pruebas a los 10 días de haber presentado síntomas de coronavirus y que 10 días después les entregan los resultados, es decir, pasan 20 días, cuando una persona ya ha podido contagiar a muchas más, sin saber que es positivo para coronavirus. Por eso es necesario que hagan, oportunamente, las pruebas”, indicó la mandataria.



Gustavo Morales, presidente del gremio de las EPS, Acemi, respondió que en el país se pasó de hacer cero pruebas diarias de covid-19 a 28 mil en cuatro meses.



