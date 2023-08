Con espíritu combativo, jerarquía y buen fútbol, la Selección Colombia femenina de mayores hace historia en la Copa Mundial que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.



Este sábado 12 de agosto, las futbolistas del combinado nacional están a punto de escribir una nueva página de gloria en la historia del balompié colombiano: jugará cuartos de final ante Inglaterra.



(Le puede interesar: Buscan que en Cali no se presente el consumo de fentanilo, la 'droga zombie')

Es por eso que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina propuso crear una ‘vaca’ o colecta para que integrantes de las familias de las jugadoras puedan viajar a Sídney (Australia), para que puedan acompañarlas y brindarles el apoyo moral para tan crucial juego que las puede dejar entre las cuatro mejores del planeta.

Entre muchas instituciones públicas y privadas de Colombia @petrogustavo @FCFSeleccionCol @CaracolTV @CanalRCN @AlcaldiaDeCali debemos enviar a las familias de nuestras superpoderodas a acompañar a nuestras más importantes jugadoras en Australia #AmorAmiSelección — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) August 8, 2023

En redes, el mandatario caleño pidió el apoyo de los medios de comunicación, la empresa privada, incluso, al Gobierno Nacional.

Si hacemos un esfuerzo de todas las instituciones, vamos a poderlos trasladar FACEBOOK

TWITTER

"No hay algo más importante que a uno lo acompañe la familia en un momento de alto rendimiento como lo es un mundial. Por eso yo convoco al presidente y a las alcaldías a que hagamos una ‘vaca’ y financiemos el traslado de los familiares cercanos de las jugadoras a Sidney, Australia”, detalló Ospina.



(Además: Buque de Armada será anclado en futuro parque del centro de Cali)



El mandatario agregó que desde la Administración Distrital se encargará de “poner lo que me corresponda porque solito no puedo, pero si hacemos un esfuerzo de todas las instituciones, vamos a poderlos trasladar”.



Esta propuesta generó críticas y respaldos en redes sociales.



Se debe tener en cuenta que el alcalde Ospina ha liderado una apuesta por el desarrollo del fútbol femenino, tanto, que la capital del Valle del Cauca es la casa de la Selección Colombia femenina.



CALI