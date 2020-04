Alcalde no descarta cierre al sur de Cali por llegada de migrantes

Desde el viernes 10 de abri el Gobierno dispuso del reforzamiento de controles en la frontera entre Colombia y Ecuador, en Ipiales.



Previamente, el gobernador nariñense, Jhon Rojas Cabrera, le había pedido al presidente de la República, Iván Duque, adoptar medidas especiales en la frontera para evitar el incremento de contagios por coronavirus.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, considera que se debe fijar una zona humanitaria para que no se presente una romería de migrantes.

"En la medida en que la epidemia en Ecuador se desdoblo y se rompieron loc criterios y hay crisis, cantidades de ecuatorianos, venezolanos y otras nacionalidades vienen ingresando por el sur del país, adelantando un trasteo del sur al norte de Colombia", dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Anotó que la migración de venezolanos trae un riesgo porque su recorrido atravesaría el país para llegar a la frontera con Venezuela. "Por eso, se plantea un campamento humanitario donde se adelante la identificación y tamizaje de los migrantes. Solo podrían circular quienes no estén contagiados. De lo contrario, quedarían sueltos personas que serían hiperdiseminadores del virus".



En ese sentido, el Alcalde planteó que si no se logra contener el ingreso por la porosidad de la frontera pero con la responsabilidad que conlleva, se haría un cierre en el sur de Cali. No es un acto xenofóbico ni racista. Se trata de mostrar que los números siguen en incremento y ya tenemos 383 contagiados y debemos evitar que las personas se enfermen en gran proporción porque esto puede traer muertes"..



Al cuadro se suma que hay una población de migrantes en condición es de poca protección. "Hemos logrado con Migración Colombia, Cancillería y Ministerio de Defensa que se realice un desplazamiento humanitario por vía terrestre de 200 venezolanos debidamente identificados y tamizados. Hubiera querido que fuera por vía aerotransportada pero no fue posible. Se hace, de todos modos, un proceso con dignidad de personas que quieren regresar", dijo Ospina.



El alcalde expresó su preocupación porque el lunes se notó el incremento de carros y motocicletas en circulación por las vías de la ciudad. "Vamos a tener que ser más drásticos con quienes irresponsablemente se movilizan", dijo.



En Nariño desde el lunes 6 de abril se aplica un aislamiento en el horario de 4 de la tarde hasta las 5 de la madrugada



Para las autoridades y los gremios económicos regionales no basta con el cierre parcial del Puente Internacional de Rumichaca, en Ipiales, y al contrario, consideran que se deben extremar las medidas de control en cuanto al ingreso y salida del país de ciudadanos nacionales y extranjeros.