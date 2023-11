La Ermita de Cali: el alcalde propone comprar la iglesia a la Arquidiócesis

"La Ermita es un patrimonio de la caleñidad. Tiene importancia religiosa, cultural y arquitectónica y no se puede perder. Le decimos a la Iglesia que encontremos un acuerdo para que pueda ser vendida a la ciudad para su reparación”.



Esta es la propuesta que le hace el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a la Iglesia, a través de la Arquidiócesis de la ciudad.

"Es un hito y un patrimonio de la caleñidad", reiteró. "Llevamos tres años buscando la manera de invertir dinero público y no ha sido posible. Por eso nosotros amablemente le decimos a la Iglesia encontremos un acuerdo para que sea vendida a la ciudad para que la ciudad la repare, la arregle, la ponga a tono", dijo el mandatario.



(Lea también: Atención: asesinan a reconocido DJ en medio de caravana de Halloween en Cali)

"La Ermita es un patrimonio de la caleñidad. Tiene importancia religiosa, cultural y arquitectónica y no se puede perder. Le decimos a la iglesia que encontremos un acuerdo para que pueda ser vendida a la ciudad para su reparación” @JorgeIvanOspina. pic.twitter.com/JpanbRCs5T — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) October 31, 2023

Añadió que La Ermita tiene que ser un legado para evitar riesgo de que "un temblor la tire al piso".



(Además: La pesadilla para una mujer que solicitó transporte por plataforma digital: fue abusada)



Señaló que no ha sido posible repararla porque es un bien privado. De allí que la alcaldía de Cali, dijo Ospina, no ha podido invertir en las reparaciones.



Sostuvo que se reunirá con el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, para encontrar la ruta que permita una intervención en su estructura, en su pintura y en su cubierta.



"No pensaríamos administrar, tiene que seguir siendo un templo y tiene que gobernarla la Arquidiócesis de Cali", dijo Ospina.



(Lea también: La historia de la ceiba de 200 años que no aguantó daños y quemas hasta ser talada)



"Tenemos que encontrar la solución para que con dinero público se construya y se consolide La Ermita, y si hay que ir al derecho canónico, hablar con la Iglesia a nivel mundial, si hay que hablar con el papa Francisco pues lo debemos hacer pero no debemos dejar que La Ermita colapse", afirmó Ospina.



Pero reiteró que no se trata de que La Ermita sea administrada por el distrito. Repitió que será manejada por la Iglesia para que continúe siendo el templo emblemático que atrae el turismo a la capital vallecaucana.



(Lea también: ¿Qué hay tras incendio en salón de colegio del Valle donde hacen escrutinio de votos?)



La iglesia La Ermita de Cali se construyó en 1942. Está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, y en su interior conserva la antigua imagen del Señor de la Caña en el altar lateral izquierdo.



El templo es una mezcla de piezas extranjeras y nacionales, como los mármoles de que decoran los altares y el púlpito, proveniente de Italia; las campanas fueron fundidas en los alrededores de París; el reloj musical y las vidrieras de Ámsterdam, y las puertas de hierro fueron forjadas en Cali, en 1937.



CALI