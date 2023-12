'Alcalde de Cali tendría imputación de cargos por presuntas anomalías en alumbrado'

El alcalde Jorge Iván Ospina podría recibir imputación de cargos por presuntos delitos de corrupción. Así lo señaló el abogado y exfiscal Élmer Montaña.

Según Montaña, se presentaron denuncias penales contra la alcaldía de Ospina por la que considera hubo una contratación irregular del alumbrado navideño, de Feria de Cali y otros contratos administrativos.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina será imputado por delitos de corrupción en enero de 2024, también serán imputados Marco Aurelio Vera Díaz y Juan Flores González.@AlcaldiaDeCali @alejoeder pic.twitter.com/CM2gXcdS5P — Elmer José Montaña Gallego (@elmermontana) December 14, 2023

"A mediados del año 2021 comenzamos a hacer seguimientos a esas investigaciones y las respuestas que nos dieron en la Fiscalía siempre fueron las mismas, que estaban recogiendo elementos materiales de prueba. Presentábamos los derechos de petición y esas eran las respuestas que nos daban de manera permanente", dijo Montaña.

En 2022, según Montaña, un investigador de la Fiscalía dijo que esas investigaciones estaban surtidas desde 2021, pero que "había orden del nivel central en el sentido de no tomar ninguna decisión en contra del alcalde de Cali hasta que no terminara su período. Eso nos pareció realmente inaudito, no podíamos creer que se había impartido esa orden".



Aseguró que sí existe la prueba de que la investigación siguió avanzando y que la denuncia frente al alumbrado "se ha dispuesto por parte de la Fiscalía, citarlo a audiencia de imputación misma que ya fue solicitada ante un juez de control de garantías y que habrá de celebrarse el próximo 22 de enero de 2024", dijo Montaña.



Se espera que la alcaldía de Cali pueda responder ante los señalamientos que hace el abogado y exfiscal Montaña.



CALI