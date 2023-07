El taxi colectivo es preferible a la informalidad apuntó el alcalde Jorge Iván Ospina y arrancó el cruce de opiniones.



La declaración se presenta cuando el Ministerio de Transporte plantea alza de tarifas en taxis y la aplicación de tarifa dinámica según demanda.



Las opiniones se dividen en el mismo gremio. Hay quienes la apoyan y otros señalan que se afectaría la calidad del servicio. Y habría que ver cómo queda el MIO.



Jhonny Rangel, líder de la Mancha Amarilla, señala que no han pedido tarifas dinámicas, como lo plantea el Ministerio y le pide al Presidente que "cumpla con su propuesta de campaña de 'Tarifas Diferenciales' para los Taxis en la Gasolina".



(Lea en contexto: Así sería la tarifa dinámica de taxis: ¿cuándo y por qué conductores cobrarían más?)

“Me gustaría taxi como colectivo y a muchos no les gusta. Pero si es formal, paga impuestos y tiene SOAT, lo prefiero al informal”, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.



El mandatario dijo que es preferible a que dependan de transporte informal que no tiene seguros ni garantías.



"Cuando una persona va en el transporte informal es probable que ese vehículo no tenga el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) ni otros seguros. Los riesgos que se corren son muchos. Por eso, debemos ser creativos y trasladar el transporte a la legalidad", dijo Ospina.



(Le puede interesar: ¿Por qué Cali se queda sin secretario de Movilidad, tras renuncia de William Vallejo?)



Amplió el Alcalde que "en ese marco, aunque hay muchos que se oponen, ya existe el colectivo por la autopista Simón Bolivar o por la Ciudad de Cali ¿por qué no animamos la búsqueda de que ese recorrido lo haga alguien que paga impuestos, paga el SOAT y que pueda dar garantías, como es el taxi".

Johnny Rangel, de La Mancha amarilla, sostiene que "el transporte ilegal a los taxistas nos les está compitiendo por servicio, sino por precios. Ellos en horas picos tienen una tarifa dinámica y les cobran tres y cuatro veces al usuario. Nosotros seguimos con las tarifas reguladas por el municipio".

🚨🚨ACLARACIÓN:

LOS TAXISTAS NO PEDIMOS "TARIFAS DINÁMICAS"

Pedimos es que el señor Presidente Gustavo Petro; Cumpla con su propuesta de Campaña de 'Tarifas Diferenciales' para los Taxis en la Gasolina. ⛽️🚕💸

Firmes con el Paro Nacional de Taxistas el miércoles 9 de Agosto (A-9) pic.twitter.com/1Jjq0V39ev — Johnny Rangel (@manchaamarilla) July 11, 2023

Anotó que "de todos modos tenemos una estabilidad en esas horas picos porque la gente nos busca. Pero de los taxistas no fueron las propuestas del alza en las tarifas ni de las tarifas dinámicas".

¿Ampliar el pico y placa?

El MInisterio también plantea ampliar el pico y placa para los carros particulares en las ciudades.



(Puede leer: Fiscalía imputará cargo de homicidio de dos jóvenes contra coronel de Policía)

El Alcalde considera que "el pico y placa en la ciudad tiene una restricción bastante robusta, que es casi todo el día (14 horas de 6 a.m. a 8 p.m.) y estamos restringiendo más de un dígito por día. Por ahora, no podemos ampliar esas restricciones porque el sistema masivo MIO no tiene capacidad de atender lo que requiere la comunidad y aunque hay coincidencia conceptual con lo que plantea el Ministro, solo cuando se tenga la capacidad se podrán asumir esa alternativa".



Sobre la modificación de tarifas de manera articulada y consensuada, el secretario de Movilidad, William Vallejo, dijo que desde 2022 en la Cali se inició ese proceso con los prestadores de servicio.



(Además, puede leer: Yo no me disfracé de elefante: Congresista responde a críticas por puente de Juanchito)

"Lo que hacemos está amparado en la regulación vigente, la cual ya tiene un poco más de 20 años y requiere de una actualización, como lo manifestó el Ministro de Transporte. Esa modificación debe ir en sincronía con la realidad del mercado actual, incluyendo propuestas de mejorar y distribuir los costos variables y fijos para ver el cálculo de la tarifa y que los empresarios, conductores y propietarios de vehículos vean una mejor remuneración", dijo Vallejo, quien dejará su cargos al cerrar este mes.



Declaró que "lo vemos con muy buenos ojos y va en sincronía con las distintas manifestaciones económicas que se desarrollan al interior del sector transporte”.

Los agentes de tránsito continuarán realizando sus labores de regulación y control, en procura de que el transporte informal disminuya considerablemente en Cali.

Lea más noticias de Colombia

A una adolescente la mató hombre que, al parecer, pretendía relación con la mamá